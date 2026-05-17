Ștefan Popescu: Adevăratele mize ale întâlnirii Trump-Xi. Culisele vizitei la Beijing. Ce nu s-a văzut în presă

Vizita de stat a președintelui american Donald Trump la Beijing, între 13 și 15 mai 2026, a fost construită pe două niveluri distincte: cel al spectacolului diplomatic vizibil și cel al negocierii strategice aproape invizibile. Ceremonialul atent orchestrat, tonul constructiv al declarațiilor lui Trump și Xi Jinping au transmis imaginea unei rivalități aflate sub control, a unei competiții pe care cele două puteri încearcă să o mențină în parametri gestionabili. Dincolo însă de decorul oficial, diferențele de limbaj, de temporalitate și chiar de obiective strategice au rămas considerabile.

Partea cea mai vizibilă a vizitei a fost tocmai această voință comună de dialog. Atât Washingtonul, cât și Beijingul au căutat să evite orice semnal de escaladare necontrolată. În contextul războiului din Iran, al tensiunilor persistente din Indo-Pacific și al deteriorării economiei globale, niciuna dintre cele două puteri nu mai are interesul unei confruntări frontale permanente. Dar această aparentă convergență ascunde două logici profund diferite.

Administrația Trump a desfășurat în paralel o operațiune de comunicare orientată aproape exclusiv către publicul intern american. Casa Albă a încercat să transforme acorduri generale, încă incomplete sau reversibile, în victorii politice spectaculoase destinate consumului electoral. În perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului și pe fondul creșterii nemulțumirilor față de costurile implicării externe americane, președintele american avea nevoie de imaginea unui negociator capabil să obțină concesii economice majore din partea Chinei. Limbajul triumfalist destinat ecosistemului mediatic apropiat de Fox News răspunde acestei necesități de politică internă. Dosarul Boeing este, în această privință, revelator. Înaintea vizitei circulaseră estimări privind posibilitatea unui acord pentru până la 500 de aeronave. După întâlnirile oficiale, Washingtonul a evocat rapid perspectiva unei achiziții de 200 de aparate. Însă nici Ministerul Comerțului, nici Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă chineze nu au confirmat cifra avansată de partea americană. Comunicatele chineze s-au limitat la formula clasică privind „extinderea cooperării în domeniul aviației civile în funcție de cererea pieței”, insistând asupra faptului că detaliile concrete trebuie negociate între companii și în conformitate cu regulile comerciale existente.

În fundalul vizitei s-a aflat însă o temă mult mai importantă decât contractele comerciale: gestionarea riscului sistemic rezultat din suprapunerea simultană a conflictului iranian, a rivalității tehnologice și a tensiunilor din Indo-Pacific. Din acest punct de vedere, atât Washingtonul, cât și Beijingul au un interes comun pentru evitarea unei destabilizări majore a economiei mondiale.

Nevoia americană de a găsi o ieșire controlată din criza iraniană care să salveze aparențele este, paradoxal, și în interesul Chinei. Beijingul a participat deja indirect la stabilirea unor canale diplomatice prin intermediul Pakistanului. Deși erodarea influenței americane servește pe termen lung ascensiunii chineze — Xi Jinping însuși evocând explicit „capcana lui Tucidide” — conducerea chineză știe că o blocare simultană a strâmtorii Ormuz și a economiilor din Golf ar produce un șoc global major. Or, piețele europene și americane rămân esențiale pentru absorbția supracapacităților industriale chineze. Beijingul are interesul unei slăbiri progresive a hegemoniei americane, nu al unei implozii dezordonate a economiei globale.

Chestiunea Taiwanului a constituit probabil adevăratul barometru al vizitei. Semnificativ este faptul că mesajul american nu a fost formulat direct de Donald Trump, ci de secretarul de stat Marco Rubio. La rândul său, Xi Jinping a utilizat un limbaj neobișnuit de explicit și direct — apropiat de codurile retorice americane — semn al înțelegerii foarte fine de către Beijing a psihologiei adversarului. Dincolo de formulele diplomatice, China a transmis că problema Taiwanului rămâne linia sa roșie fundamentală. Dar la fel de importantă este și relativa reținere americană. Războiul din Iran a expus nu doar limitele militare ale Statelor Unite, ci mai ales dificultățile industriale ale unei economii care nu mai poate susține cu aceeași ușurință conflicte de mare intensitate și de lungă durată. Pentru prima dată după mult timp, Washingtonul nu mai negociază dintr-o poziție de superioritate incontestabilă.

Cele mai sensibile discuții au vizat probabil arhitectura viitoare a descurajării strategice și impactul inteligenței artificiale asupra sistemelor nucleare și armamentelor autonome. În mod paradoxal, acesta este unul dintre puținele domenii în care Washingtonul și Beijingul descoperă astăzi un interes comun autentic : evitarea comprimării timpului deciziei nucleare până la punctul unei escaladări automate și necontrolabile. Marile competiții strategice ale secolului XXI nu mai privesc doar cantitatea focoaselor sau dimensiunea arsenalelor, ci controlul infrastructurilor digitale, al algoritmilor și al sistemelor autonome care vor determina superioritatea strategică în deceniile următoare. Integrarea Chinei în noile mecanisme de control strategic devine astfel inevitabilă pe măsură ce Beijingul depășește vechea doctrină minimală de descurajare nucleară moștenită din perioada Războiului Rece.

În sfârșit, fotografia întâlnirilor dintre Trump și Xi a consacrat doar aparent ideea unei parități autentice între Washington și Beijing, a unei lumi reorganizate în jurul unui nou bipolarism În realitate, lumea contemporană nu mai poate fi controlată din două centre unice de putere, fie ele de talia Washingtonului şi Beijingului. Ceea ce se conturează astăzi nu este o nouă Yalta iar preşedintele Donald Trump pare să fi ajuns la singura opțiune realistă rămasă Washingtonului : abandonarea logicii confruntării totale în favoarea unei politici de deschidere graduală a canalelor de negociere și a oportunităților reciproce, chiar în interiorul unei rivalități structurale care va continua să definească ordinea internațională a următoarelor decenii.

