Mihai Tănase
02 mart. 2026, 07:25, Știri externe
Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor prinși în războiul din Orientul Mijlociu, reprogramate din cauza blocajelor la frontieră
Avion TAROM - Foto: Shutterstock

Cursele speciale TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români din zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, din cauza întârzierilor majore pe traseul terestru spre aeroportul din Cairo.

TAROM a anunțat amânarea curselor speciale organizate pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zborurile, programate inițial pentru luni dimineață, au fost reprogramate pentru seara zilei de 2 martie, pe fondul unor dificultăți logistice majore.

Compania precizează că transportul terestru și formalitățile de frontieră au generat întârzieri semnificative ale grupurilor de pasageri care se deplasează către aeroportul din Cairo. În aceste condiții, exista riscul depășirii timpului maxim de serviciu al echipajelor de zbor, ceea ce putea duce la blocarea aeronavelor în Egipt și la perturbarea curselor regulate ale companiei.

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiții riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii curente, dar și a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, a transmis TAROM.

Blocajele apărute la frontiera terestră dintre Israel și Egipt, precum și informațiile comunicate cu întârziere către compania aeriană, au dus la o estimare optimistă de sosire a grupurilor de români la aeroportul din Cairo abia în jurul orei 06:00.

Reprezentanții TAROM atrag atenția că, pentru un număr atât de mare de pasageri, formalitățile de check-in și procesare a bagajelor ar fi depășit intervalul minim necesar pentru o decolare în siguranță.

„În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potențial de blocare a aeronavelor în Egipt și impactarea zborurilor TAROM pe destinațiile curente este iminent”, au precizat oficialii companiei.

Pentru a evita grăbirea deplasărilor sub presiune, cu riscul apariției unor blocaje, erori sau situații tensionate, s-a decis amânarea repatrierii și preluarea grupurilor în seara zilei de 2 martie, în condiții operaționale sigure.

Reprogramarea zborurilor se face în coordonare cu autoritățile române și egiptene, cu sprijinul Consulatul României la Cairo și al organizatorilor de grupuri.

„Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile operaționale fiind aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor. TAROM mulțumește pasagerilor pentru înțelegere și cooperare în această situație generată de factori externi transportului aerian”, a transmis compania.

Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

