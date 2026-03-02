Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza

Chiar dacă vremea s-a mai schimbat și pare că am scăpat de gerul năprasnic de peste iarnă, meteorologii Accuweather tocmai ce au modificat prognoza și ne transmit că este posibil să mai avem surprize. Iată care sunt orașele din România în care ninge de Paște.

Anul acesta, Paștele vine cu surprize climatologice pentru românii care și-au făcut planuri să meargă la munte.

Ninsori la munte, inclusiv în ziua de Paște

Potrivit celor mai recente actualizări din partea Accuweather, în mai multe localități de la munte sunt așteptate precipitații mixte, iar în unele stațiuni ar putea să ningă chiar în ziua de Paște, pe 12 aprilie.

Printre localitățile vizate de noua prognoză se numără și Predeal. Conform datelor actualizate pentru luna aprilie, care apar și în fotografia de mai jos, în această stațiune de pe Valea Prahovei sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în mai multe zile din prima jumătate a lunii.

Iar pentru duminică, 12 aprilie, de Paște, meteorologii indică o temperatură maximă de 5 grade Celsius și o minimă în jur de 0 grade. Sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de ploaie și ninsoare. Din informațiile meteorologilor, există posibilitatea unor episoade de lapoviță, în special în a doua parte a zilei.

De altfel, începutul lunii aprilie se anunță rece în zona montană a României, cu temperaturi maxime care oscilează între 5 și 8 grade Celsius. Minimele ar putea coborî sub pragul de îngheț în timpul nopții.

Pe lângă Predeal, ninsori sau lapoviță sunt posibile și în alte localități de munte, situate la altitudini mai mari, precum Sinaia, Bușteni, Azuga sau Borșa. În aceste zone, temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă a anului, iar precipitațiile ar putea aduce și episoade de ninsoare, mai ales pe timpul nopții și de dimineață.

Cum va fi vremea în restul țării

Dacă la munte iarna se lasă greu dusă din România, în restul țării temperaturile vor fi mai apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 12 și 18 grade Celsius în zonele de câmpie și deal.

Totuși, meteorologii avertizează că vremea va rămâne instabilă, cu averse și intensificări temporare ale vântului.

Prognoza meteo poate suferi modificări în perioada următoare în funcție de influența maselor de aer.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

