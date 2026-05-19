Bombardamente masive în Harkov și Izmail. Cel puțin zece clădiri au fost avariate. Infrastructura portuară din apropierea României, lovită

Mihai Tănase
Sursa foto: Facebook/Serviciul de Urgență al Ucrainei
Rusia a lansat noi atacuri nocturne asupra Ucrainei, vizând regiunea Harkov și infrastructura portuară din Izmail. Mai multe locuințe au fost avariate, iar echipele de salvare au intervenit pentru evacuarea victimelor prinse sub dărâmături.

Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni un nou val de atacuri aeriene asupra Ucrainei, lovind atât zone rezidențiale din Harkov, cât și infrastructura portuară strategică din regiunea Odesa, scrie Kiev Independent.

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile cu drone au provocat distrugeri importante și au rănit mai multe persoane.

În orașul Harkov, dronele rusești au lovit districtul Novobavarskyi, unde cel puțin trei persoane au fost rănite. Primarul orașului, Ihor Terekhov, a declarat că atacurile au avariat minimum 25 de locuințe private și un bloc de apartamente.

Potrivit autorităților locale, pagubele au fost provocate în urma a două valuri succesive de atacuri. Echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de căutare și salvare pe parcursul nopții. Două persoane au fost scoase de sub dărâmături de salvatori, în timp ce autoritățile verificau dacă alte victime mai sunt blocate sub moloz.

Atacurile au provocat distrugeri importante în cartierele rezidențiale, iar imaginile publicate de autorități arată clădiri avariate și resturi împrăștiate pe străzi.

Infrastructura portuară din Izmail, lovită de drone

În paralel, Rusia a atacat și districtul Izmail din regiunea Odesa, aflat în apropierea frontierei cu România. Administrația locală a anunțat că infrastructura portuară a fost avariată în urma bombardamentelor nocturne.

Autoritățile au precizat că majoritatea țintelor aeriene au fost interceptate deasupra unor zone deschise, în afara localităților.

Echipele de urgență au intervenit rapid la fața locului, dar până în prezent nu au fost raportate victime în regiunea Odesa.

