Prima pagină » Actualitate » Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare

Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare

Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Circa 100 de persoane ar putea fi angajate la CE Oltenia. Potrivit unor surse sindicale, în ultima actualizare a planului de restructurare este prevăzut ca societtea să aibă un efectiv mediu de 6.500 de salariați. În prezent, compania mai are aproximativ 6.400 de angajați, după încetarea contractelor de muncă pe perioadă determinată pentru 1.800 de persoane.

În același timp, sindicatele susțin că societatea CE Oltenia ar putea recruta încă 100 de salariați, în condițiile în care numărul actual al angajaților din carierele miniere și termocentrale este sub nivelul stabilit în documentele oficiale.

Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare

Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni

„Dacă aceștia nu vor refuza locurile de muncă în producție, concedierile nu vor avea loc”

De asemenea, sindicatele susțin că cele 400 de disponibilizări din cadrul aparatului TESA ar putea să nu mai aibă loc, arată Gorjeanul.ro.

„Dacă suntem în grafic cu numărul de salariați, și noi avem cu o sută mai puțini, disponibilizările nici nu ar mai trebui să aibă loc. Numai că toată compania trebuie restructurată, așa cum a cerut guvernul. De aici și cifra de peste 300, aproape 400 de angajați TESA vizați de restructurare. Dacă aceștia nu vor refuza locurile de muncă în producție, concedierile nu vor avea loc. În prezent, s-a început cu direcția comercială. Dacă numărul contractelor încheiate a scăzut, a fost diminuat cu 20%, atunci 20% dintre salariați trebuie să plece. Dar ei pot rămâne în companie, pe meseriile lor de bază, în producție”, transmit sindicatele.

„Dacă au mai mulți ani până la pensie, crește și numărul salariilor compensatorii”

Sindicatele explică ce se întâmplă în momentul în care angajații refuză un loc de muncă în producție.

„Dacă refuză un loc de muncă în producție, vor pleca din companie cu salariile compensatorii oferite în funcție de câți ani mai au până la pensie. Dacă au mai mulți ani până la pensie, crește și numărul salariilor compensatorii, așa cum este prevăzut în CCM. Restructurarea a început cu Comercialul. Directoratul îi dă șefului de acolo să-i aducă o schemă în care să diminueze 20%, în funcție de numărul diminuat al contractelor, o schemă de personal cu 20% mai mic. Să pună doi pe o listă care să se trimită directoratului.

Se face o listă cu cei care au peste 60 de ani, sau sunt slab pregătiți care va fi trimisă directoratului care va decide ori pensionare, ori producție, ori disponibilizare. Dacă oamenii acceptă locurile de muncă din producție, nu se va apela la concediere, nu va fi nevoie nici de salarii compensatorii. Directoratul a trimis adrese la toate direcțiile, comercial, financiar, personal, mediu și așa mai departe. Șefii de acolo vor proceda la fel cum procedează în prezent cei de la Comercial”, mai transmit sindicatele.

Autorul recomandă:

Sursă foto: capturi video / arhiva

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Planul lui Donald Trump care implică SUA, Rusia și China. Ce vrea să facă președintele Americii este fără precedent
11:28
Planul lui Donald Trump care implică SUA, Rusia și China. Ce vrea să facă președintele Americii este fără precedent
FLASH NEWS Dan Dungaciu critică Republica Moldova după votul de la Eurovison: „Pentru ei, Bucureștiul este un bancomat vesel”
11:14
Dan Dungaciu critică Republica Moldova după votul de la Eurovison: „Pentru ei, Bucureștiul este un bancomat vesel”
FLASH NEWS Ciucu golește Herăstrăul. Când va rămâne fără apă celebrul lac din București și de ce
10:44
Ciucu golește Herăstrăul. Când va rămâne fără apă celebrul lac din București și de ce
EXTERNE Acordul uriaș între China și Rusia pentru care Vladimir Putin s-a deplasat personal la Beijing. Ce contract vor semna cele două superputeri nucleare
10:39
Acordul uriaș între China și Rusia pentru care Vladimir Putin s-a deplasat personal la Beijing. Ce contract vor semna cele două superputeri nucleare
MESAJ Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj pentru juriul din Republica Moldova, care a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026
10:21
Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj pentru juriul din Republica Moldova, care a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026
METEO ANM a dat prognoza meteo pentru prima parte a verii. Unde sunt așteptate temperaturi peste media perioadei
09:52
ANM a dat prognoza meteo pentru prima parte a verii. Unde sunt așteptate temperaturi peste media perioadei
Mediafax
Ce este „grief travel”, noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumelor emoționale
Digi24
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Click
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
Digi24
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
Cancan.ro
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Ce se întâmplă doctore
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce urșii panda stau uneori în mâini?
FLASH NEWS Volodimir Zelenki și Maia Sandu, premiați cu Ordinul European de Merit de către Parlamentul European. Ce alți lideri sunt laureați
11:28
Volodimir Zelenki și Maia Sandu, premiați cu Ordinul European de Merit de către Parlamentul European. Ce alți lideri sunt laureați
FLASH NEWS Péter Magyar își începe primul turneu în străinătate. Premierul maghiar pleacă cu trenul în Polonia pentru a repara legăturile Ungariei cu UE
11:08
Péter Magyar își începe primul turneu în străinătate. Premierul maghiar pleacă cu trenul în Polonia pentru a repara legăturile Ungariei cu UE
FLASH NEWS Daniel Băluță s-a răzgândit. Ce denumire ar putea avea parcul pe care voia să-l numească „Donald J. Trump” și cum sunt implicați cetățenii
10:56
Daniel Băluță s-a răzgândit. Ce denumire ar putea avea parcul pe care voia să-l numească „Donald J. Trump” și cum sunt implicați cetățenii
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan amână sine die desemnarea unui premier, pentru ca USR să guverneze mai departe
10:54
Ion Cristoiu: Nicușor Dan amână sine die desemnarea unui premier, pentru ca USR să guverneze mai departe
FLASH NEWS Financial Times: Xi Jinping i-ar fi spus lui Trump că Putin ar putea ajunge să regrete invazia Ucrainei
10:46
Financial Times: Xi Jinping i-ar fi spus lui Trump că Putin ar putea ajunge să regrete invazia Ucrainei
Gândul de Vreme Când reîncep ploile și în ce zone. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:35
Când reîncep ploile și în ce zone. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe