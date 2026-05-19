Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare

Circa 100 de persoane ar putea fi angajate la CE Oltenia. Potrivit unor surse sindicale, în ultima actualizare a planului de restructurare este prevăzut ca societtea să aibă un efectiv mediu de 6.500 de salariați. În prezent, compania mai are aproximativ 6.400 de angajați, după încetarea contractelor de muncă pe perioadă determinată pentru 1.800 de persoane.

În același timp, sindicatele susțin că societatea CE Oltenia ar putea recruta încă 100 de salariați, în condițiile în care numărul actual al angajaților din carierele miniere și termocentrale este sub nivelul stabilit în documentele oficiale.

„Dacă aceștia nu vor refuza locurile de muncă în producție, concedierile nu vor avea loc”

De asemenea, sindicatele susțin că cele 400 de disponibilizări din cadrul aparatului TESA ar putea să nu mai aibă loc, arată Gorjeanul.ro.

„Dacă suntem în grafic cu numărul de salariați, și noi avem cu o sută mai puțini, disponibilizările nici nu ar mai trebui să aibă loc. Numai că toată compania trebuie restructurată, așa cum a cerut guvernul. De aici și cifra de peste 300, aproape 400 de angajați TESA vizați de restructurare. Dacă aceștia nu vor refuza locurile de muncă în producție, concedierile nu vor avea loc. În prezent, s-a început cu direcția comercială. Dacă numărul contractelor încheiate a scăzut, a fost diminuat cu 20%, atunci 20% dintre salariați trebuie să plece. Dar ei pot rămâne în companie, pe meseriile lor de bază, în producție”, transmit sindicatele.

„Dacă au mai mulți ani până la pensie, crește și numărul salariilor compensatorii”

Sindicatele explică ce se întâmplă în momentul în care angajații refuză un loc de muncă în producție.

„Dacă refuză un loc de muncă în producție, vor pleca din companie cu salariile compensatorii oferite în funcție de câți ani mai au până la pensie. Dacă au mai mulți ani până la pensie, crește și numărul salariilor compensatorii, așa cum este prevăzut în CCM. Restructurarea a început cu Comercialul. Directoratul îi dă șefului de acolo să-i aducă o schemă în care să diminueze 20%, în funcție de numărul diminuat al contractelor, o schemă de personal cu 20% mai mic. Să pună doi pe o listă care să se trimită directoratului.

Se face o listă cu cei care au peste 60 de ani, sau sunt slab pregătiți care va fi trimisă directoratului care va decide ori pensionare, ori producție, ori disponibilizare. Dacă oamenii acceptă locurile de muncă din producție, nu se va apela la concediere, nu va fi nevoie nici de salarii compensatorii. Directoratul a trimis adrese la toate direcțiile, comercial, financiar, personal, mediu și așa mai departe. Șefii de acolo vor proceda la fel cum procedează în prezent cei de la Comercial”, mai transmit sindicatele.

