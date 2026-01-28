Prima pagină » Știri externe » Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“

28 ian. 2026, 16:21, Știri externe
Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“

Situația din Groenlanda „este un apel la trezire strategică pentru întreaga Europă”, a declarat, miercuri, președintele francez Emmanuel Macron. Acesta a făcut afirmația în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Élysée, alături de prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, și de prim-ministrul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, relatează Le Parisen.

Această „trezire” trebuie să se concentreze „pe afirmarea suveranității noastre europene, pe contribuția noastră la securitatea Arcticii, pe lupta împotriva ingerințelor străine și a dezinformării, pe lupta împotriva încălzirii globale”, a spus președintele francez. Macron le-a transmis celor doi lideri „solidaritatea” Franței și „atașamentul său față de suveranitatea și integritatea teritorială a țării dumneavoastră”.

„Consolidarea poziției defensive” în Arctica

Președintele francez a făcut apel la o „vigilență sporită” în Arctica, unde este necesară „consolidarea poziției defensive”.

„Având în vedere poziția Rusiei în Extremul Nord, prezența economică a Chinei și consecințele strategice ale acestei apropieri, suntem de acord cu necesitatea consolidării poziției noastre de apărare în Arctica”, a declarat Macron.

Președintele a transmis și un mesaj cetățenilor din Groenlanda în groenlandeză:  „Groenlanda nu este de vânzare și nu poate fi pur și simplu preluată.” „Viitorul Groenlandei este decis exclusiv de poporul groenlandez.”, a transmis Macron. 

Aceste declarații vin în urma amenințărilor lui Donald Trump din ultimele săptămâni de a prelua Groenlanda.

Prim-ministrul danez i-a mulțumit lui Emmanuel Macron pentru prietenia sa.

„Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră ferm”, „vă mulțumesc că apărați valorile fundamentale pe care le împărtășim și asupra cărora nu putem face compromisuri”, a declarat Mette Frederiksen, salutând totodată „contribuția foarte concretă a Franței la consolidarea securității arctice”. „Ordinea mondială este sub presiune, poate chiar a dispărut”, a afirmat Mette Frederiksen, adăugând că „depinde numai de europeni ca Europa să fie capabilă să se apere, să fie puternică și prosperă”.

NATO „ar trebui să joace un rol mult mai important în Arctica”

„NATO ar trebui să joace un rol mult mai important în regiunea arctică și în nordul îndepărtat, inclusiv în Groenlanda și în jurul Groenlandei”, a insistat prim-ministrul danez. Pentru Mette Frederiksen, acest episod din Groenlanda arată că, dacă Europa este „unită”, dacă „nu face compromisuri în ceea ce privește valorile sale democratice” și dacă comunică „în mod foarte clar că, în cazul unei amenințări externe, se va apăra și va riposta”, „atunci putem avansa împreună”.

„În Groenlanda nu uităm”

Jens Frederik Nielsen și-a exprimat, de asemenea, „mulțumirile” și „recunoștința” sa, precum și ale „poporului” său față de Franța pentru sprijinul acordat. „Ați fost alături de noi într-o situație extrem de dificilă (…) în Groenlanda nu uităm”, a spus el. „Cooperarea noastră nu vizează doar Groenlanda, ci întreaga lume, pentru respectarea democrației, a dreptului și a integrității, așa cum a demonstrat Franța”, a declarat, la rândul său, prim-ministrul din Groenlanda.

