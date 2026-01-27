Premierul Keir Starmer râde de ochelarii „Top Gun“ purtați de Macron la Davos: „Vorbește cu mine, Goose”

Deși a trecut o săptămână întreagă de la apariția sa de senzație de la Forumul Economic Mondial, președintele francez Emmanuel Macron încă face titluri în presa internațională. Internauții continuă să vorbească despre ochelarii „Top Gun” virali ai liderului de la Élysée, iar montajele video și meme-urile continuă să curgă. Nici măcar liderii lumii nu s-au putut abține să nu comenteze apariția lui Macron. În timpul unui eveniment media de la Londra, însuși premierul britanic l-a ironizat pe președintele francez.

Keir Starmer a participat la emisiunea The Political Party Live la Teatrul Duchess, unde a fost intervievat live în fața unui public numeros. Într-un videoclip pe care l-a distribuit pe contul său de TikTok, prim-ministrul primește o pereche de ochelari de soare, asemănători cu cei purtați de Macron, pe care îi pune imediat la ochi și apoi spune „Bonjour”, într-un gest de salut către președintele francez.

Starmer l-a etichetat pe Macron în postare și a adăugat comentariul: „Vorbește cu mine, Goose”, o referință la filmul Top Gun, care a popularizat ochelarii de soare în stil aviator.

Momentul a stârnit râsete din partea publicului, iar Keir Starmer i-a spus gazdei Matt Forde că ar lua în considerare să îi poarte și el la summit-uri. Apoi a glumit că are nevoie de ochelarii lui obișnuiți înapoi, altfel nu va putea vedea în Parlament.

Săptămâna trecută și Trump l-a ironizat pe Macron pentru apariția sa de la Davos.

„L-am văzut ieri, cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump, adresându-se elitelor globale la Forumul Economic Mondial anual din stațiunea montană elvețiană.

Imaginea președintelui francez din timpul discursului său la Forumul Economic Mondial anual de la Davos a devenit virală online, săptămâna trecută. Acest lucru a făcut ca acțiunile producătorului lor, iVision Tech să crească cu aproape 28%. Grupul, care deține marca franceză de ochelari de lux Henry Jullien, a declarat că modelul purtat de Macron era vândut cu un preț de 659 de euro (770 de dolari) pe site-ul său web.

Biroul președintelui francez a explicat că acesta a avut nevoie să poarte ochelarii de soare în interior pentru a-și proteja ochii din cauza unui vas de sânge spart.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cătălin Botezatu, despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos: „A transmis autoritate, control și o doză calculată de nonșalanță”

Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani „încă din anul școlar viitor”. „Emoțiile copiilor noștri nu pot fi manipulate de platformele americane sau de algoritmii chinezi”

Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron cuceresc internetul. Trump i-a ironizat la Davos. Cât costă accesoriul președintelui francez