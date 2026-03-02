Prima pagină » Știri externe » Wall Street Journal: Criza munițiilor forțează SUA să accelereze bombardamentele asupra Iranului, înainte ca stocurile critice să se epuizeze

Wall Street Journal: Criza munițiilor forțează SUA să accelereze bombardamentele asupra Iranului, înainte ca stocurile critice să se epuizeze

Mihai Tănase
02 mart. 2026, 11:46, Știri externe
Wall Street Journal: Criza munițiilor forțează SUA să accelereze bombardamentele asupra Iranului, înainte ca stocurile critice să se epuizeze
Foto: Freepik.com

Statele Unite încearcă să își îndeplinească obiectivele militare în Iran înainte ca stocurile critice de muniții să se epuizeze, avertizează oficiali și analiști citați de Wall Street Journal, pe fondul unei campanii aeriene intense și al riscului de represalii.

Statele Unite se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra rezervelor de muniții, pe măsură ce campania aeriană împotriva Iranului se intensifică, iar riscul unor represalii din partea Teheranului rămâne ridicat. Avertismentul vine din partea unor foști și actuali oficiali, precum și analiști militari, citați de Wall Street Journal.

Potrivit acestora, Washingtonul și aliații săi regionali încearcă să distrugă rapid capacitățile iraniene de rachete și drone, înainte ca stocurile de interceptori pentru apărarea antiaeriană să fie epuizate. Dimensiunea exactă a acestor rezerve este clasificată, însă conflictele repetate din Orientul Mijlociu au redus semnificativ așa-numita „adâncime a magaziei” Pentagonului.

De sâmbătă dimineață, forțele americane și aliate au lovit mai multe ținte militare și de comandă din Iran, inclusiv lansatoare de rachete, drone și aerodromuri.

Un oficial american a precizat că aceste lovituri preventive au avut ca scop limitarea capacității Iranului de a riposta. Președintele Donald Trump a transmis că bombardamentele „grele și precise” vor continua atât timp cât va fi necesar.

Până în prezent, represaliile iraniene au fost mai limitate comparativ cu conflictul anterior de 12 zile, când Teheranul a lansat peste 500 de rachete.

Pentagonul a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat majoritatea atacurilor, deși unele proiectile au atins ținte, în special în statele din Golful Persic.

Criza rachetelor

Un motiv major de îngrijorare pentru Washington îl reprezintă consumul rapid de interceptori THAAD, Patriot și rachete de tip Standard Missile, utilizate pentru apărare antiaeriană și antibalistică. În paralel, stocurile de rachete de croazieră Tomahawk și alte muniții de precizie lansate din aer și de pe mare sunt în scădere, după utilizări intense atât în Orientul Mijlociu, cât și în alte operațiuni recente.

Analiștii avertizează că aceste tipuri de muniții ar fi esențiale într-un potențial conflict cu China, iar rezervele actuale s-ar putea epuiza rapid. Deși Pentagonul încearcă să accelereze refacerea stocurilor, ritmul producției nu reușește să țină pasul cu nivelul consumului.

Implicarea Israelului în loviturile împotriva Iranului a redus presiunea asupra munițiilor americane, însă și Israelul se confruntă cu propriile limitări de stoc, inclusiv în privința interceptorilor și a rachetelor aer-sol.

Oficiali americani avertizează că, în cazul în care războiul se prelungește, Washingtonul ar putea fi nevoit să apeleze la stocurile din regiunea Pacificului, o decizie cu implicații strategice majore pentru securitatea globală.

Recomandarea autorului:

Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
13:23
Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
CONTROVERSĂ Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție 
12:57
Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție 
FLASH NEWS Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”
12:53
Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”
RĂZBOI Bogătașii din Emirate plătesc sute de mii de euro ca să părăsească zona, din cauza conflictului din Golf. Care este singura rută disponibilă
12:19
Bogătașii din Emirate plătesc sute de mii de euro ca să părăsească zona, din cauza conflictului din Golf. Care este singura rută disponibilă
FLASH NEWS Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului. „Regimul iranian trebuie să înceteze atacurile și să facă concesii”
12:10
Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului. „Regimul iranian trebuie să înceteze atacurile și să facă concesii”
RĂZBOI Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”
11:24
Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce burnout-ul nu este doar oboseală și nu se rezolvă cu o vacanță?

Cele mai noi

Trimite acest link pe