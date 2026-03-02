Wall Street Journal: Criza munițiilor forțează SUA să accelereze bombardamentele asupra Iranului, înainte ca stocurile critice să se epuizeze

Statele Unite încearcă să își îndeplinească obiectivele militare în Iran înainte ca stocurile critice de muniții să se epuizeze, avertizează oficiali și analiști citați de Wall Street Journal, pe fondul unei campanii aeriene intense și al riscului de represalii.

Potrivit acestora, Washingtonul și aliații săi regionali încearcă să distrugă rapid capacitățile iraniene de rachete și drone, înainte ca stocurile de interceptori pentru apărarea antiaeriană să fie epuizate. Dimensiunea exactă a acestor rezerve este clasificată, însă conflictele repetate din Orientul Mijlociu au redus semnificativ așa-numita „adâncime a magaziei” Pentagonului.

De sâmbătă dimineață, forțele americane și aliate au lovit mai multe ținte militare și de comandă din Iran, inclusiv lansatoare de rachete, drone și aerodromuri.

Un oficial american a precizat că aceste lovituri preventive au avut ca scop limitarea capacității Iranului de a riposta. Președintele Donald Trump a transmis că bombardamentele „grele și precise” vor continua atât timp cât va fi necesar.

Până în prezent, represaliile iraniene au fost mai limitate comparativ cu conflictul anterior de 12 zile, când Teheranul a lansat peste 500 de rachete.

Pentagonul a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat majoritatea atacurilor, deși unele proiectile au atins ținte, în special în statele din Golful Persic.

Criza rachetelor

Un motiv major de îngrijorare pentru Washington îl reprezintă consumul rapid de interceptori THAAD, Patriot și rachete de tip Standard Missile, utilizate pentru apărare antiaeriană și antibalistică. În paralel, stocurile de rachete de croazieră Tomahawk și alte muniții de precizie lansate din aer și de pe mare sunt în scădere, după utilizări intense atât în Orientul Mijlociu, cât și în alte operațiuni recente.

Analiștii avertizează că aceste tipuri de muniții ar fi esențiale într-un potențial conflict cu China, iar rezervele actuale s-ar putea epuiza rapid. Deși Pentagonul încearcă să accelereze refacerea stocurilor, ritmul producției nu reușește să țină pasul cu nivelul consumului.

Implicarea Israelului în loviturile împotriva Iranului a redus presiunea asupra munițiilor americane, însă și Israelul se confruntă cu propriile limitări de stoc, inclusiv în privința interceptorilor și a rachetelor aer-sol.

Oficiali americani avertizează că, în cazul în care războiul se prelungește, Washingtonul ar putea fi nevoit să apeleze la stocurile din regiunea Pacificului, o decizie cu implicații strategice majore pentru securitatea globală.

