Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”

Livrarea de arme din Rusia către Iran nu numai că va continua, dar ar putea crește semnificativ dacă Rusia va avea oportunitatea, avertizează jurnalistul Nikita Smagin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. În timp ce Statele Unite și Israelul au declanșat o nouă intervenție militară împotriva Iranului, Rusia își mărește livrările de arme către națiunea islamică izolată – în ciuda propriului război în curs cu Ucraina.

Teheranul deține deja avioane de antrenament rusești, elicoptere de atac, vehicule blindate și arme ușoare.

Acum, cele două țări au semnat un alt acord major, potrivit Financial Times, în baza căruia Rusia va furniza Iranului sisteme portabile de apărare aeriană Verba (MANPADS) în valoare de 500 de milioane de euro

„În ciuda creșterii cooperării în domeniul tehnologiei militare, este încă puțin probabil ca aceste transporturi de arme să poată proteja Iranul de atacurile aeriene americane sau israeliene. Mult mai probabil este ca armele rusești să continue să fie folosite de Iran pentru a suprima protestele”, avertizează Nikita Smagin.

„Sistemele rusești sunt concepute pentru un tip complet diferit de luptă”

În ciuda interesului manifestat față de noul acord de achiziționare a rachetelor antirachetă rusești MANPADS, impactul său asupra tensiunilor actuale din jurul Iranului nu ar trebui supraestimat. Acestea sunt arme cu funcționalitate limitată.

Rachetele Verba lansate de pe umăr pot lovi aeronave la joasă altitudine: avioane, elicoptere și rachete de croazieră. Cu alte cuvinte, acestea vor fi utile doar pentru ținte situate direct deasupra teritoriului iranian și care nu sunt foarte sus deasupra solului – ceea ce înseamnă că este puțin probabil să fie folosite pentru a contracara atacurile americane sau israeliene.

„În timpul atacurilor anterioare împotriva țintelor iraniene, inclusiv războiul de douăsprezece zile din iunie anul trecut, aproape toate rachetele au fost lansate nu de deasupra Iranului, ci de deasupra Irakului vecin, pentru a reduce probabilitatea unui atac de represalii.

Bombardierele americane B-2 care au lovit instalațiile nucleare la acea vreme zburau la altitudini dincolo de raza de acțiune a sistemelor de apărare antirachetă și mai avansate. Statele Unite și Israelul vor repeta probabil această abordare pentru a minimiza potențialele daune.

Cu alte cuvinte, sistemele rusești sunt concepute pentru un tip complet diferit de luptă.

Cel mult, acestea ar putea fi folosite de proxy iranieni în alte părți ale Orientului Mijlociu, acolo unde se pot apropia de bazele militare americane. Chiar și atunci, însă, dronele pe care Iranul le are deja la dispoziție reprezintă o amenințare mai serioasă.

După toate probabilitățile, Rusia a decis să furnizeze iranienilor MANPADS-uri Verba tocmai pentru că acestea nu sunt deosebit de solicitate în războiul modern.

Pe lângă toate celelalte limitări, acestea sunt nepotrivite pentru respingerea atacurilor cu drone, ceea ce înseamnă că vânzarea lor nu va avea niciun impact asupra operațiunilor de luptă ale Moscovei în Ucraina”, explică Nikita Smagin.

„Semn al apropierii militare tot mai mari dintre Rusia și Iran”

Acordul MANPADS pare, de asemenea, destul de modest în comparație cu alte contracte pentru tehnologie militară semnate între Iran și Rusia în ultimii ani.

Acordurile de achiziționare a avioane de vânătoare rusești Su-35 și elicoptere de atac Mi-28 semnate în 2022 și 2023 au fost mult mai semnificative, atât din punct de vedere al costului, cât și al impactului real.

„Totuși, furnizarea unui nou tip de armă este importantă, ca semn al apropierii militare tot mai mari dintre Rusia și Iran.

Iranul încearcă să achiziționeze o gamă diversă de cât mai multe arme posibil, care ar putea întări în vreun fel apărarea sa aeriană.

Rusia este pregătită să îl asiste în acest demers – în limita capacităților sale actuale.

Livrarea MANPADS-urilor Verba către Iran nu este programată să fie efectuată până în 2027-2029.

Există însă suficiente dovezi că Moscova furnizează deja Teheranului arme noi, dintre care unele sunt deja în uz.

În 2023, de exemplu, Teheranul a primit de la Moscova primele sale avioane de antrenament Yak-130, pe care piloții iranieni le folosesc în ultimii doi ani. Se pare că mai multe dintre aceste aeronave au fost livrate în 2025: un avion de transport militar An-124 a efectuat cel puțin patru zboruri anul trecut către Teheran din Irkutsk, unde este produs modelul Yak-130.

În plus, toamna trecută au apărut noi detalii despre contractul de furnizare a avioanelor de vânătoare Su-35: patruzeci și opt de aeronave urmează să fie livrate de Rusia în perioada 2026-2028”, mai scrie Nikita Smagin.

„Mi-28 este utilizat activ de Moscova în operațiuni militare împotriva Ucrainei”

În ianuarie 2026, continuă Smagin, au ieșit la iveală dovezi că Iranul deținea, de asemenea, până la șase elicoptere de atac rusești Mi-28, pe care piloții iranieni par să le folosească deja pe cerul Teheranului.

„Acest lucru este semnificativ, având în vedere îndoielile exprimate de experții militari cu privire la disponibilitatea Rusiei de a furniza Iranului astfel de echipamente.

Mi-28 este în prezent utilizat activ de Moscova în operațiuni militare împotriva Ucrainei, ceea ce a dus la o creștere a cererii interne pentru acesta.

Cu toate acestea, Kremlinul a fost totuși de acord să trimită elicopterele către Iran, demonstrându-și disponibilitatea de a se conforma Teheranului și de a prioritiza anumite comenzi.

De asemenea, este grăitor faptul că majoritatea informațiilor despre livrările de arme rusești către Iran provin din fotografii și videoclipuri realizate chiar în țara islamică.

În februarie anul trecut, de exemplu, un număr mare de puști cu lunetă rusești Orsis T-5000M au fost expuse în timpul exercițiilor militare ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Nici Rusia, nici Iranul nu au raportat astfel de contracte și nici nu au existat relatări media pe această temă.

În mod similar, vehiculele blindate rusești Spartak au început să apară în filmări din Iran la sfârșitul anului 2024, deși nicio informație despre exportul lor nu a fost publicată nici prin surse oficiale, nici prin scurgeri de informații din presă.

Judecând după videoclipurile de pe rețelele de socializare, Teheranul a primit zeci de vehicule blindate de la Moscova și le-a folosit deja pentru a reprima protestele din ianuarie.

Se pare că Rusia și Iranul reușesc să păstreze secretă o parte semnificativă din acordurile lor privind tehnologia militară, ceea ce nu face decât să amplifice intriga din jurul zborurilor intensive de transport militar din Rusia și Belarus către Iran din ultimele două luni. Cel puțin șase zboruri au aterizat în Iran numai în februarie, iar alte câteva în decembrie și ianuarie”, avertizează Nikita Smagin în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

„Armele sunt insuficiente pentru a modifica semnificativ echilibrul actual de putere”

Acest lucru poate fi explicat parțial, dar nu complet, prin livrarea primelor avioane Mi-28. Rusia ar putea, de asemenea, să furnizeze Iranului piese pentru avioane Su-35, sisteme de rachete S-300 avariate în timpul războiului de douăsprezece zile, sisteme de război electronic sau alte articole.

„Deocamdată, însă, acestea sunt în mare parte speculații, care vor fi confirmate doar pe măsură ce vor apărea noi date vizuale din exerciții, parade sau operațiuni militare iraniene.

Totuși, în ciuda eforturilor Iranului de a accelera achiziționarea de noi tipuri de arme, livrările rusești – deși în creștere – sunt insuficiente pentru a modifica semnificativ echilibrul actual de putere.

În cel mai bun caz, acestea se vor dovedi utile în suprimarea oricăror proteste sau revolte ulterioare.

În același timp, însuși faptul că cooperarea în domeniul tehnologiei militare dintre cele două țări este în creștere indică faptul că Moscova are încă planuri serioase pentru Iran. Prin urmare, livrările de arme rusești către Iran nu numai că nu se vor epuiza prea curând, dar ar putea crește semnificativ dacă Rusia va avea ocazia.

În acest moment, Kremlinul este prea preocupat de războiul din Ucraina și nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile SUA și Israelului. Dar s-ar putea să vină un moment în care calculele și prioritățile Kremlinului se vor schimba. Protestatarii iranieni dispersați cu forța de vehiculele blindate ale Spartak au văzut direct realitatea influenței Rusiei în țara lor”, încheie Nikita Smagin.

RECOMANDAREA AUTORULUI: