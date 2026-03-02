Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție

O dronă a lovit, luni dimineața, rafinăria Ras Tanura a gigantului petrolier din Arabia Saudită, Aramco. Compania a decis să oprească rafinăria ca măsură de precauție, potrivit unei surse din industrie citate de Reuters, adăugând că situația este sub control.

Un reprezentant al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a declarat pentru Al Arabiya că două aeronave fără pilot au fost interceptate la instalațiile Saudi Aramco din Ras Tanura. El a adăugat că resturile au provocat un incendiu de amploare la rafinărie, dar a subliniat că nu există răniți în urma atacului.

„Două drone au fost doborâte în facilitățile Aramco din Ras Tanura. Nu au fost victime civile ca urmare a atacului. În instalația de rafinare a izbucnit un incendiu din cauza atacurilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Arabia Saudită pentru canalul Al-Arabiya.

Angajații de la instalațiile Aramco din Arabia Saudită sunt evacuați.

Una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu

Complexul din Ras Tanura găzduiește una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi, și funcționează ca un terminal de export crucial pentru țițeiul saudit.

Atacul cu drone s-a adăugat la o serie de atacuri în Golf, printre care cele din Abu Dhabi, Dubai, Doha, Manama și portul comercial Duqm din Oman.

Atacurile au paralizat importante noduri maritime din Emiratele Arabe Unite și Oman și au determinat creșterea cu aproximativ 10% a contractelor futures pentru petrolul brut luni.

Instalațiile energetice puternic fortificate ale Arabiei Saudite au fost ținta unor atacuri și în trecut, cel mai reprezentativ fiind cel din septembrie 2019, când atacuri fără precedent cu drone și rachete asupra instalațiilor din Abqaiq și Khurais au scos temporar din funcțiune mai mult de jumătate din producția de țiței a regatului și au provocat turbulențe pe piețele mondiale. După escaladarea ostilităților dintre Iran și SUA – Israel în weekend, petrolul a înregistrat o creștere de 13% la deschiderea de luni.

Apoi, creșterea a scăzut la 6%. Acum, după atacul asupra rafinăriei Saudi Aramco, prețurile au crescut din nou, înregistrând o creștere de aproximativ 10%.

Mai precis, Brent înregistrează o creștere de 9,73%, ajungând la 79,96 dolari pe baril, în timp ce WTI american înregistrează o creștere de 8,74%, ajungând la 72,88 dolari pe baril.

