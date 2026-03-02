Prima pagină » Știri externe » Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului. „Regimul iranian trebuie să înceteze atacurile și să facă concesii”

Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului. „Regimul iranian trebuie să înceteze atacurile și să facă concesii”

02 mart. 2026, 12:10, Știri externe
Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului. „Regimul iranian trebuie să înceteze atacurile și să facă concesii”

Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului, dacă va fi necesar, a declarat, luni, ministrul de externe al Franței, Jean-Noel Barrot, relatează TF1 Info.

„Țărilor aliate care au fost ținta deliberată a rachetelor și dronelor Gărzii Revoluționare iraniene și antrenate într-un război pe care nu l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – Franța își exprimă sprijinul și solidaritatea deplină”, a declarat el.

„Ea (Franța n.r.) este gata, în conformitate cu acordurile încheiate cu acești parteneri și cu principiile legitimei apărări colective, să participe la apărarea lor”, adaugă ministrul francez al Afacerilor Externe.

Jean-Noël Barrot cere încetarea escaladării militare.

„Escaladarea militară trebuie să înceteze cât mai curând posibil”, a declarat ministrul de externe Jean-Noël Barrot. „Regimul iranian trebuie să își înceteze atacurile și trebuie să fie dispus să facă concesii majore.”

Ministrul a denunțat un regim care „încalcă dreptul internațional, ignoră rezoluțiile Consiliului de Securitate care reglementează energia nucleară și încalcă drepturile omului fără nicio restricție”.

Jean-Noël Barrot consideră că „Hezbollah a făcut o greșeală gravă” când a început să lovească Israelul și solicită oprirea operațiunilor. În Liban, „Hezbollah a făcut o greșeală gravă pentru care populația a plătit prețul”, a declarat Jean-Noël Barrot în această dimineață.

„Trebuie să-și înceteze imediat operațiunile”, a îndemnat el cu fermitate. „Libanul trebuie protejat de conflagrația regională.”

Franța va rămâne angajată față de suveranitatea și stabilitatea acestei țări, a asigurat ministrul. „Va organiza o conferință internațională în sprijinul forțelor sale armate cât mai curând posibil.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție

Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu: Evacuări masive în sudul Libanului, după atacurile israeliene. „Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi“

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
13:23
Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
CONTROVERSĂ Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție 
12:57
Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție 
FLASH NEWS Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”
12:53
Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”
RĂZBOI Bogătașii din Emirate plătesc sute de mii de euro ca să părăsească zona, din cauza conflictului din Golf. Care este singura rută disponibilă
12:19
Bogătașii din Emirate plătesc sute de mii de euro ca să părăsească zona, din cauza conflictului din Golf. Care este singura rută disponibilă
RĂZBOI Wall Street Journal: Criza munițiilor forțează SUA să accelereze bombardamentele asupra Iranului, înainte ca stocurile critice să se epuizeze
11:46
Wall Street Journal: Criza munițiilor forțează SUA să accelereze bombardamentele asupra Iranului, înainte ca stocurile critice să se epuizeze
RĂZBOI Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”
11:24
Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce burnout-ul nu este doar oboseală și nu se rezolvă cu o vacanță?
AGRICULTURĂ Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 
13:21
Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 
NEWS ALERT SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare
13:16
SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare
REACȚIE Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”
13:10
Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”
ULTIMA ORĂ Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
13:03
Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
13:00
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
MESAJ Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”
12:58
Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”

Cele mai noi

Trimite acest link pe