Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului. „Regimul iranian trebuie să înceteze atacurile și să facă concesii”

Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului, dacă va fi necesar, a declarat, luni, ministrul de externe al Franței, Jean-Noel Barrot, relatează TF1 Info.

„Țărilor aliate care au fost ținta deliberată a rachetelor și dronelor Gărzii Revoluționare iraniene și antrenate într-un război pe care nu l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – Franța își exprimă sprijinul și solidaritatea deplină”, a declarat el.

„Ea (Franța n.r.) este gata, în conformitate cu acordurile încheiate cu acești parteneri și cu principiile legitimei apărări colective, să participe la apărarea lor”, adaugă ministrul francez al Afacerilor Externe.

Jean-Noël Barrot cere încetarea escaladării militare.

„Escaladarea militară trebuie să înceteze cât mai curând posibil”, a declarat ministrul de externe Jean-Noël Barrot. „Regimul iranian trebuie să își înceteze atacurile și trebuie să fie dispus să facă concesii majore.”

Ministrul a denunțat un regim care „încalcă dreptul internațional, ignoră rezoluțiile Consiliului de Securitate care reglementează energia nucleară și încalcă drepturile omului fără nicio restricție”.

Jean-Noël Barrot consideră că „Hezbollah a făcut o greșeală gravă” când a început să lovească Israelul și solicită oprirea operațiunilor. În Liban, „Hezbollah a făcut o greșeală gravă pentru care populația a plătit prețul”, a declarat Jean-Noël Barrot în această dimineață.

„Trebuie să-și înceteze imediat operațiunile”, a îndemnat el cu fermitate. „Libanul trebuie protejat de conflagrația regională.”

Franța va rămâne angajată față de suveranitatea și stabilitatea acestei țări, a asigurat ministrul. „Va organiza o conferință internațională în sprijinul forțelor sale armate cât mai curând posibil.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție

Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu: Evacuări masive în sudul Libanului, după atacurile israeliene. „Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi“