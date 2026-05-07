Rusia amenință cu un atac masiv asupra Kievului înaintea Zilei Victoriei: ambasadele străine, avertizate să-și evacueze urgent personalul și cetățenii

Mihai Tănase
Russia a transmis un avertisment iminent ambasadelor străine de la Kiev, cerând evacuarea personalului și a cetățenilor străini înaintea unor posibile „atacuri de represalii”, dacă Ucraina perturbă ceremoniile de „Ziua Victoriei” de pe 9 Mai din Moscova.

Tensiunile dintre Moscova și Kiev ating un nou nivel periculos înaintea Zilei Victoriei, una dintre cele mai importante sărbători simbolice pentru Rusia. Ministerul rus de Externe a transmis o notă oficială ambasadelor străine aflate la Kiev, cerându-le să ia măsuri pentru „evacuarea la timp” a personalului diplomatic și a cetățenilor proprii, în contextul unor posibile lovituri de represalii anunțate de Moscova, scrie The Guardian.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Potrivit avertismentului transmis corpului diplomatic, reacția militară rusă ar deveni inevitabilă dacă Ucraina ar încerca să perturbe ceremoniile organizate la 9 Mai în Moscow, dedicate comemorării victoriei Uniunii Sovietice în cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Atacuri de represalii” în capitala Ucrainei, „inclusiv împotriva centrelor de decizie”, vor avea loc dacă Ucraina perturbă sărbătorirea Zilei Victoriei, a avertizat Ministerul rus de Externe în nota adresată corpului diplomatic.

Formularea dură a mesajului indică o posibilă escaladare militară asupra capitalei ucrainene, însă autoritățile ruse nu au precizat ce amenințări concrete ar putea viza ceremoniile de la Moscova și nici ce tip de incident ar putea declanșa represaliile promise.

Rusia a încălcat armistițiul ucrainean

În debutul acestei săptămâni, Rusia a decretat unilateral un armistițiu pentru 8 și 9 mai, prezentat drept un gest menit să marcheze solemn comemorările din Piața Roșie. În paralel însă, confruntările de pe front nu s-au oprit.

Rusia / Sursa Foto – Profimedia

De cealaltă parte, președintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că și-a continuat atacurile asupra teritoriului ucrainean, chiar și în timpul armistițiului de două zile anunțat de Ucraina, catalogând situația drept dovada clară a unui „refuz evident” de a respecta orice încetare reală a focului.

Declarația liderului ucrainean vine la doar o zi după bombardamente rusești soldate cu aproape 30 de morți.

