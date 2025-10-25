Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”

Actrița și regizoarea Angelina Jolie ar putea construi un adăpost pentru copiii din Fâșia Gaza care au rămas orfani după ce și-au pierdut părinții în urma războiului dintre Israel și Hamas, a declarat un activist palestinian la începutul acestei săptămâni.

Samer Sinijlawi, un susținător al „Soluției celor Două State”, se consideră încântat de vestea că actrița de la Hollywood, o fostă ambasadoare a bunăvoinței pentru refugiați, s-ar putea implica în reconstrucția Fâșiei Gaza după războiul sângeros care a durat timp de doi ani.

Angelina Jolie: 132.000 de copii riscă să moară de foame

Reconstrucția postbelică ar putea dura mulți ani (chiar decenii) și ar putea costa 80 miliarde de dolari, a estimat un raport ONU. O conferință privind reconstrucția Fâșiei Gaza se va desfășura la Cairo, luna viitoare, pentru a atrage investiții, potrivit National News.

Angelina Jolie a scris într-o postare de pe Instagram că 132.000 de copii sub vârsta de 5 ani din Fâșia Gaza riscă să moară din cauza malnutriției.

Angelina Jolie a condamnat bombardarea Fâșiei Gaza

Angelina Jolie s-a opus bombardamentului israelian asupra Gazei încă de la începutul conflictului, când a spus:

„Ce s-a întâmplat în Israel a fost un act terorist, dar nu justifică pierderile de vieți ale unor oameni inocenți în bombardarea populației civile în Gaza, care nu are unde să se ducă, nu are acces la hrană și apă, nu are posibilitatea evacuării și nici nu i se respectă drepturile fundamentale pentru a traversa frontiera în căutare de refugiu”.

Actrița a condamnat atacul terorist comis de mișcarea Hamas de pe 7 octombrie 2023, când pese 1.000 de civili și militari israelieni au fost uciși, iar alți peste 200 de civili străini și israelieni au fost luați ostatici. Totodată, a criticat politica dusă de guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu în războiul din Fâșia Gaza.

