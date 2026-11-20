Listarea Anthropic pe Nasdaq a adus câștiguri colosale pentru primii investitori ai companiei de inteligență artificială. Sound Ventures, firma cofondată de Ashton Kutcher, deține o participație evaluată la aproximativ 7 miliarde de dolari, după investiții totale de 435 de milioane.

Compania americană Anthropic, dezvoltatorul chatbotului Claude, a debutat joi pe bursa Nasdaq, într-una dintre cele mai mari operațiuni financiare din istoria pieței de capital. Oferta publică inițială (IPO) a atras aproximativ 81,3 miliarde de dolari, depășind recordul stabilit anterior de SpaceX, potrivit Fortune.com.

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Acțiunile Anthropic au fost oferite investitorilor la un preț de 83 de dolari, peste intervalul estimat inițial, de 70-78 de dolari. La deschiderea ședinței bursiere, titlurile au urcat la 111,50 dolari, înainte să coboare spre 98 de dolari la mijlocul după-amiezii, potrivit datelor Yahoo Finance.

Printre investitorii care au beneficiat de creșterea valorii companiei se numără Sound Ventures, fondul de capital de risc înființat în 2015 de actorul Ashton Kutcher și managerul de talente Guy Oseary.

Potrivit Bloomberg, fondul controlează aproximativ 0,5% din Anthropic, participație evaluată la circa 7 miliarde de dolari înaintea listării.

Anthropic ajunge la o evaluare de 1,5 trilioane de dolari

La prețul stabilit pentru oferta publică inițială, Anthropic a fost evaluată la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, luând în calcul toate acțiunile pe o bază complet diluată.

Valoarea plasează compania fondată în 2021 în apropierea unor grupuri tehnologice precum Meta Platforms și Tesla, evaluate la aproximativ 1.580 de miliarde și, respectiv, 1.520 de miliarde de dolari, conform datelor citate de publicația Fortune.

Oferta Anthropic a depășit suma de 75 de miliarde de dolari atrasă de SpaceX în iunie. Pe poziția următoare se află producătorul sud-coreean de cipuri SK Hynix, care a obținut 26,5 miliarde de dolari prin listarea sa din Statele Unite, în iulie, potrivit Renaissance Capital.

SpaceX păstrează însă recordul pentru cea mai mare evaluare la momentul unei oferte publice inițiale, de aproximativ 1.770 de miliarde de dolari.

Ashton Kutcher a părăsit Sound Ventures înaintea listării

Sound Ventures a început să investească în Anthropic în 2023, când a participat cu 35 de milioane de dolari la o rundă de finanțare de serie C, potrivit TechCrunch. Fondul a continuat să cumpere participații în rundele ulterioare, ajungând la investiții cumulate de aproximativ 435 de milioane de dolari, conform Bloomberg.

Tot în 2023, Sound Ventures a lansat un fond de 240 de milioane de dolari dedicat inteligenței artificiale, cu investiții în companii precum Anthropic și OpenAI.

Evaluarea de 7 miliarde de dolari a participației Sound Ventures a fost calculată pornind de la o valoare estimată a Anthropic de 1.400 de miliarde de dolari. La cotațiile înregistrate după debutul bursier, valoarea de piață a deținerii ar putea fi mai mare.

Actorul, cunoscut pentru rolul din serialul That ’70s Show, a părăsit conducerea Sound Ventures în cursul acestui an, cu câteva luni înaintea listării Anthropic.

Potrivit informațiilor publicate în iulie de The Wall Street Journal, Kutcher a decis să înființeze o nouă firmă de investiții împreună cu Morgan Beller, concentrată pe infrastructură pentru inteligență artificială, energie și tehnologii avansate. El continuă să colaboreze cu Sound Ventures în calitate de consilier.

Cei șapte cofondatori ai Anthropic, printre care directorul general Dario Amodei și președinta Daniela Amodei, dețin împreună aproximativ 1,69 miliarde de acțiuni, reprezentând circa 10% din companie, conform documentelor depuse pentru listare.

La prețul de IPO, participația fiecăruia era evaluată la aproximativ 19-20 de miliarde de dolari. Ulterior, la o cotație de 98 de dolari pe acțiune, valoarea estimată a crescut la 23-24 de miliarde de dolari pentru fiecare cofondator. Aceștia și-au exprimat angajamentul de a dona cea mai mare parte a averilor personale.

În ciuda interesului investitorilor, specialiștii avertizează că evoluția bursieră a Anthropic ar putea fi marcată de fluctuații importante.

„SpaceX și Anthropic se află într-o ligă proprie, cu evaluări la momentul IPO-ului de aproximativ 10 ori mai mari decât ale oricărei alte companii americane care a intrat pe bursă anterior”, a declarat Jay Ritter, profesor emerit la Warrington College of Business din cadrul Universității din Florida, specializat în analiza ofertelor publice inițiale.

Ritter a comparat listările recente cu cea a companiei de curierat UPS, care a intrat pe bursă în 1999.

„United Parcel Service (UPS), deținătorul anterior al recordului, a devenit publică în 1999 la o evaluare, în dolari din 2026, de 162 de miliarde de dolari la sfârșitul primei zile. Acțiunile au înregistrat o creștere de 36,25% în prima zi de tranzacționare, dar apoi au scăzut cu 10% în următoarele șase luni”, a explicat Ritter pentru Fortune.

Profesorul a evidențiat și ritmul de dezvoltare al Anthropic, care a raportat venituri de 35,2 miliarde de dolari în ultimele 12 luni, la mai puțin de șase ani de la înființare. Prin comparație, UPS avea venituri anuale de 26,3 miliarde de dolari la momentul listării, după 92 de ani de activitate.