Toate unitățile de învățământ din județul Vrancea au suspendat cursurile cu prezență fizică vineri, 20 noiembrie, până la ora 12:00, din cauza avertizării cod roșu de vânt puternic.

Decizia vine ca urmare a avertizării cod roșu emise de ANM, valabilă vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 01:00-10:00. Meteorologii au avertizat asupra unor intensificări puternice și susținute ale vântului, care pot crea situații periculoase pentru populație.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vrancea a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județ, în prima parte a zilei de vineri. Hotărârea nr. 47 a fost adoptată joi, 19 noiembrie, în cadrul unei ședințe extraordinare, după emiterea avertizării cod roșu de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

”Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județ! Vineri, 20 noiembrie 2026, până la ora 12:00, cursurile cu prezență fizică sunt suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea”, a transmis ISU Vrancea.

Ce se întâmplă cu orele suspendate și cu creșele din Focșani

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea va stabili, împreună cu unitățile de învățământ, modalitatea în care vor fi desfășurate sau recuperate cursurile afectate de avertizarea meteorologică. Separat, autoritățile din municipiul Focșani au decis suspendarea programului creșelor aflate în subordinea Primăriei pe întreaga durată a zilei de vineri.

Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, convocat de primarul Cristi Misăilă.