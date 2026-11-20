Sean Cairncross părăsește conducerea securității cibernetice de la Casa Albă, după o săptămână în care mai multe defecțiuni tehnologice au perturbat transportul aerian, serviciile bancare și infrastructura de securitate națională a SUA.

Cairncross își încheie mandatul de director național pentru securitate cibernetică al Casei Albe, într-un moment în care administrația președintelui Trump se confruntă cu mari probleme privind vulnerabilitățile infrastructurii tehnologice americane, scrie Dw.com.

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Plecarea sa a fost anunțată vineri de Axios, după mai multe incidente tehnice care au afectat, în cursul săptămânii, companii aeriene, instituții financiare și sisteme utilizate în domeniul securității naționale.

La scurt timp după apariția informațiilor, secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că Kirsten Davies, directorul pentru tehnologia informației al Pentagonului, va prelua conducerea instituției responsabile de coordonarea politicilor de securitate cibernetică ale Casei Albe.

„Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a consolida securitatea cibernetică a Americii”, a scris Marco Rubio, într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit presei americane, care citează oficiali ai administrației, Davies va ocupa postul cu titlu interimar.

Cine este Kirsten Davies, noua responsabilă pentru securitatea cibernetică a Casei Albe

Înaintea anunțului oficial, Kirsten Davies a publicat un mesaj în care a vorbit despre provocările tehnologice cu care se confruntă Statele Unite și despre necesitatea modernizării infrastructurii digitale.

„Națiunea noastră se află la răscruce între tehnologiile analogice, digitale și cuantice, iar modul nostru de viață american este din ce în ce mai interconectat”, a scris Davies pe X.

Ea a mulțumit președintelui Donald Trump și lui Stephen Miller, șeful de cabinet al Casei Albe, pentru „încrederea și sprijinul constant” acordate.

Noua responsabilă pentru securitatea cibernetică a subliniat că SUA trebuie să investească atât în protejarea infrastructurii existente, cât și în pregătirea specialiștilor care vor gestiona amenințările informatice în următoarele decenii.

„Oportunitatea noastră este să dominăm peisajul cibernetic pentru generațiile viitoare… dar numai dacă modernizăm și consolidăm reziliența fundamentelor pe care se bazează marea noastră națiune, precum și dacă formăm talente în domeniul cibernetic pentru viitorul nostru”, a transmis Davies.

Numirea sa a fost salutată și de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a apreciat activitatea desfășurată de aceasta în cadrul Pentagonului.

Hegseth a afirmat că, pe parcursul mandatului său, Davies „s-a dovedit a fi o patriotă și o profesionistă dedicată”.

„Suntem încrezători că ea va promova agenda «America First» a președintelui Trump în domeniul securității cibernetice”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării.

Defecțiunile informatice au afectat inclusiv Agenția Națională de Securitate

Schimbarea de la conducerea securității cibernetice a Casei Albe intervine după o serie de defecțiuni informatice care au provocat perturbări în mai multe sectoare importante ale economiei americane.

Problemele au vizat transporturile, comunicațiile, comerțul electronic și serviciile bancare. Printre instituțiile afectate s-a numărat și Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite (NSA).

În urma acestor evenimente, oficiali de rang înalt ai administrației Trump au încercat să liniștească populația, precizând că, până în prezent, nu au fost identificate dovezi care să indice existența unui atac cibernetic.

Sean Cairncross fusese nominalizat în 2025 de președintele Donald Trump pentru funcția de principal consilier în domeniul securității cibernetice și al politicilor de protecție a datelor, numirea fiind ulterior confirmată de Senatul american.

Anterior, acesta ocupase mai multe poziții în administrația Trump în timpul primului mandat prezidențial și făcuse parte din conducerea Comitetului Național Republican.