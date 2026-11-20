Consiliera PNL Adriana Ungureanu, cunoscută în Craiova ca Vivien, după numele cofetăriei sale, a fost exclusă din partid după ce i-a făcut cadou Liei Olguța Vasilescu un tort cu Târgul de Crăciun.

Aceasta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care își exprimă nemulțumirea față de decizia celor din PNL.

”M-au dat afară din partidul meu! Sunt șocată și contrariată de decizia colegilor mei liberali de a mă exclude din partid, după aproape 25 de ani de activitate neîntreruptă, zi și noapte, vară și iarnă, zeci de campanii electorale desfășurate în noroaie, arșiță și ger. Am fost trup și suflet, împreună cu întreaga familie, numeroși prieteni și albinuțele mele harnice, în slujba convingerilor mele liberale! M-au executat mișelește, pentru un motiv neîntemeiat și exagerat: pentru că i-am dus, ca în fiecare an, doamnei primar al Craiovei un tort de ziua ei, de la cofetăria mea!”, a scris Adriana Ungureanu pe rețeaua socială.

Consiliera PNL spune că va rămâne „același om bun” și, în încheierea mesajului transmis pe rețelele sociale, Adriana Ungureanu le mulțumește celor care i-au trimis mesaje de încurajare și susținere.

”Mereu voi rămâne același om bun care m-ați cunoscut și am fost mereu alături de cei care mi-au cerut sprijinul! Sunt un om de cuvânt, cu mult bun-simț și îmi respect colegii și oltenii mei dragi pentru care am candidat și i-am reprezentat cu profesionalism și am încercat mereu să propun doar proiecte în sprijinul craiovenilor! Mulțumesc zecilor de liberali și craioveni care mi-au dat mesaj în această seară să-mi spună că sunt lângă mine cu inima și mă prețuiesc și sunt alături de mine în tot ceea ce voi face în continuare!”, a mai spus Adriana Ungureanu.

Ce a transmis PNL într-un comunicat

Într-un comunicat de presă, reprezentanții PNL au detaliat motivele sancțiunii și poziția partidului față de activitatea acesteia în Consiliul Local Craiova.

”Biroul Politic Local al PNL Craiova a decis suspendarea din funcțiile politice a doamnei Adriana Ungureanu și retragerea sprijinului politic în cadrul Consiliului Local.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Local (BPL) al Partidului Național Liberal – Filiala Craiova a analizat activitatea politică și administrativă a consilierului local Adriana Ungureanu, adoptând decizia de a o suspenda din toate funcțiile politice deținute în cadrul organizației și de a o exclude din grupul consilierilor locali ai PNL Craiova.

Potrivit hotărârii adoptate de conducerea organizației locale, această măsură a fost luată ca urmare a încălcării repetate a prevederilor Statutului Partidului Național Liberal, în special a articolului 13, litera f) și a articolului 25, litera d), care reglementează obligațiile membrilor și ale aleșilor locali de a respecta deciziile forurilor de conducere ale partidului.

Astfel, doamna Adriana Ungureanu a refuzat în mod constant să voteze în ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu linia și deciziile stabilite împreună cu colegii din grupul consilierilor PNL.

PNL Craiova nu este și nu va fi un partener politic al PSD

Votul consilierilor liberali trebuie să reflecte deciziile politice asumate în cadrul organizației, iar mandatul politic obținut sub sigla PNL presupune responsabilitate, consecvență și respect față de echipa din care faci parte.

Nu putem vorbi despre o opoziție reală atunci când unii reprezentanți ai partidului aleg, în mod repetat, să se poziționeze în contradicție cu propriile decizii politice și să ofere susținere administrației PSD din Craiova.

Prin decizia adoptată astăzi, Biroul Permanent Local transmite un mesaj clar: PNL Craiova nu este și nu va fi un partener politic al PSD și nu va face jocurile administrației social-democrate.

Organizația noastră își va exercita în continuare rolul de partid de opoziție, va sancționa derapajele de la disciplina statutară și va susține o conduită politică unitară, transparentă și responsabilă în Consiliul Local Craiova”, se arată într-un comunicat al PNL.