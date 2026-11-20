Președintele Franței, Emmanuel Macron, solicită reluarea dezbaterilor privind aderarea Ucrainei la NATO, invocând pozițiile Rusiei și securitatea Europei pe termen lung. Declarația a fost făcută la Berlin, după reuniunea Coaliției Voinței, la care a participat și Volodimir Zelenski.

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut joi, la Berlin, ca posibilitatea aderării Ucrainei la NATO să fie readusă pe agenda discuțiilor internaționale, în contextul negocierilor pentru încheierea războiului cu Rusia. Liderul de la Paris consideră că situația actuală impune reevaluarea pozițiilor adoptate în primii ani ai conflictului, relatează agenția germană France24.

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„În situația actuală, având în vedere pozițiile maximaliste ale Rusiei, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO”, a declarat Emmanuel Macron.

Liderul de la Paris formulase aceeași propunere cu câteva zile înainte și a susținut că actualul context diplomatic oferă motive pentru reluarea dezbaterii. Macron a amintit că subiectul aderării Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică fusese lăsat în plan secund în prima jumătate a anului 2022, când circumstanțele politice și militare erau diferite.

„Cred că această întrebare se pune astăzi, inclusiv pentru noi, europenii. Ucraina va fi o țară foarte bine echipată, cu o armată numeroasă, iar prezența sa în NATO este relevantă pentru securitatea noastră pe termen lung”, a afirmat Macron.

Zelenski cere participarea Europei la negocierile de pace cu Rusia

La reuniunea de la Berlin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat ca statele europene să fie implicate cât mai rapid în negocierile cu Rusia, desfășurate cu medierea Statelor Unite.

Liderul de la Kiev susține organizarea unui nou format de discuții, care să reunească reprezentanții Ucrainei, Europei, Statelor Unite și Rusiei.

„Ucraina, Europa, SUA și Rusia. Mizăm foarte mult pe acest lucru”, a declarat Volodimir Zelenski.

În paralel cu reuniunea liderilor europeni, au avut loc discuții separate cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, dedicate stabilirii calendarului și agendei următoarei întâlniri diplomatice.

„Iar aceasta ar trebui să fie o reuniune în patru”, a precizat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că participarea europenilor este necesară în procesul de identificare a unei soluții pentru încheierea conflictului.

Ucraina cere noi sancțiuni împotriva Rusiei înaintea iernii

Volodimir Zelenski a atras atenția și asupra timpului rămas până la instalarea iernii, insistând că negocierile trebuie accelerate. Potrivit liderului de la Kiev, Rusia trebuie forțată să participe concret la identificarea unei soluții de pace, iar presiunea internațională trebuie menținută.

Zelenski a invocat posibilitatea adoptării unor sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, în paralel cu continuarea sprijinului european pentru Ucraina.