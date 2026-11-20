Gabriel Tamaş a fost reținut pentru 24 de ore, joi seară, după ce ar fi agresat fizic doi bărbați în centrul vechi al Capitalei. Deși inițial fusese amendat cu 2.000 de lei și lăsat să plece, situația s-a schimbat radical după ce presupusele victime au decis să depună plângeri penale.

Joi seară, 19 noiembrie, fostul fotbalist a fost adus la Secția 27 Poliție, în baza unui mandat de aducere. După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Decizia a venit după ce cei doi bărbați implicați în altercație au formulat plângeri penale împotriva acestuia.

”În urma probatoriului administrat în cauză, inclusiv a plângerilor penale formulate de cele două persoane vătămate, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost condus la sediul Secției 27 Poliție, în baza unui mandat de aducere. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe”, a transmis Poliția Capitalei.

Gabriel Tamaș a fost, inițial, amendat și lăsat să plece acasă

Conflictul care a dus la reținerea lui Gabriel Tamaș ar fi izbucnit joi dimineață între fostul sportiv şi doi bărbaţi, cu vârste de 33 şi 38 de ani.

”Joi, în jurul orei 3:30, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani”, informa Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au acordat sprijin celor doi bărbaţi agresaţi, iar aceştia au comunicat că nu doresc să formuleze plângere penală la acel moment şi au refuzat transportul la o unitate medicală. Deoarece Tamaş nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor și a fost recalcitrant, a fost încătuşat şi dus la o secţie de poliţie. Iniţial, fostul fotbalist a fost amendat cu suma de 2.000 de lei şi a fost lăsat să plece acasă.