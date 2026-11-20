Fiona, hipopotamul care a cucerit milioane de oameni după ce a supraviețuit în mod miraculos după nașterea sa prematură din 2017, a murit la Grădina Zoologică din Cincinnati, Ohio. Animalul a înghițit accidental o căciulă tricotată ajunsă în țarcul său.

Grădina Zoologică din Cincinnati, SUA, a anunțat joi moartea Fionei, hipopotamul devenit cunoscut în întreaga lume datorită poveștii sale de supraviețuire. Animalul a murit după aproximativ zece zile în care echipa veterinară a încercat să gestioneze complicațiile provocate de înghițirea unei căciuli tricotate.

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„Cu extremă tristețe vă împărtășim vestea devastatoare că Fiona nu a supraviețuit, după multiplele încercări ale veterinarilor și ale echipei noastre de îngrijitori de a o ajuta să treacă prin ceea ce s-a dovedit a fi o urgență medicală”, a transmis conducerea Grădinii Zoologice din Cincinnati, potrivit BBC. „Suntem în stare de șoc în acest moment. Nu ne așteptam la acest rezultat. A luptat până nu a mai putut”, a declarat Dave Jenike, directorul Grădinii Zoologice din Cincinnati.

Cum a ajuns o căciulă în țarcul Fionei și de ce nu a putut fi salvată

Incidentul tragic s-a produs în urma unei întâmplări neobișnuite. Potrivit reprezentanților grădinii zoologice, un vizitator a aruncat o căciulă în aer, iar aceasta s-a agățat de un ventilator montat în tavan.

Obiectul a căzut ulterior printr-o mică deschizătură, ajungând în spațiul în care se afla hipopotamul. Fiona a înghițit căciula, fără ca personalul să poată împiedica incidentul.

„Probabil că nu am putea face să se întâmple din nou nici dacă am încerca”, a declarat Michelle Curley, purtătoarea de cuvânt a Grădinii Zoologice din Cincinnati.

În primele zile, animalul nu a prezentat semne evidente de suferință. Ulterior, îngrijitorii au observat că Fiona începea să își piardă pofta de mâncare, ceea ce a determinat intensificarea îngrijirilor medicale.

Veterinarii au încercat să stimuleze alimentația hipopotamului, în speranța că obiectul înghițit va putea fi eliminat pe cale naturală, prin sistemul digestiv.

Intervenția chirurgicală nu era considerată o opțiune viabilă pentru un hipopotam adult. Unul dintre îngrijitori a explicat că „cea mai bună șansă de succes cu Fiona ar fi dacă ar putea trece singură peste asta”.

În ciuda tratamentului și a supravegherii permanente, starea animalului s-a deteriorat.

„Echipa noastră de îngrijire a animalelor a fost eroică în eforturile lor de a o salva. Au făcut tot posibilul, dar corpul ei nu a mai putut rezista”, a spus Jenike.

Fiona a supraviețuit unei nașteri premature și a devenit vedetă pe internet

Povestea Fionei a început în 2017, când s-a născut prematur la Grădina Zoologică din Cincinnati, cu o greutate de numai 13 kilograme. Asta înseamnă aproape jumătate din cea mai mică greutate înregistrată anterior la naștere pentru un hipopotam din aceeași specie.

Primele săptămâni de viață au fost marcate de probleme medicale complicate. Supraviețuirea puiului a necesitat îngrijiri speciale din partea veterinarilor.

Imaginile cu Fiona, publicate de grădina zoologică, au atras rapid atenția publicului. Evoluția sa a fost urmărită de milioane de oameni pe rețelele de socializare, transformând hipopotamul într-unul dintre cele mai cunoscute animale ale instituției.

Sursa video – X/@FOX19

Moartea sa, la numai nouă ani, a venit cu mult înainte de speranța obișnuită de viață a speciei. Potrivit Grădinii Zoologice din Cincinnati, hipopotamii aflați în îngrijirea oamenilor pot trăi până la aproximativ 50 de ani.

Incidentul a provocat și reacții din partea organizațiilor pentru protecția animalelor.