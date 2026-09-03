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Olanda mută peste 90 de tone din rezervele de aur din SUA și Canada la Londra. Ce argumnte aduce Banca centrală și cum au fost făcute tranferurile

Melania Agiu
Olanda mută peste 90 de tone din rezervele de aur din SUA și Canada la Londra. Ce argumnte aduce Banca centrală și cum au fost făcute tranferurile
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Banca centrală olandeză a anunțat, săptămâna aceasta, că a transferat rezerve de aur în valoare de miliarde de dolari din America de Nord în Marea Britanie, din cauza „tulburărilor geopolitice tot mai mari”, relatează CNN.

Reprezentanții băncii au descris decizia drept o „măsură de pregătire pentru situații de criză”.

Potrivit sursei citate, între martie și august, aproximativ 86 de tone metrice (94,8 tone) de aur au fost transferate la Londra din totalul combinat de circa 313 tone metrice (345 tone) deținute la New York și Ottawa, în Canada.

Înainte de acest transfer, New Yorkul găzduia 31,3% din rezervele de aur olandeze, iar Ottawa deținea 19,7%. După această mutare, ambele orașe dețin acum câte 18,5%, a precizat banca.

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Banca deține 612,4 tone metrice (675 tone) de aur, care valorau 72,2 miliarde de euro (aproximativ 83,6 miliarde de dolari) la sfârșitul anului 2025.

„Prin această relocare, am îmbunătățit lichiditatea rezervelor noastre de aur”, a declarat guvernatorul băncii, Olaf Sleijpen, într-o declarație scrisă. „Ne așteptăm să nu fie niciodată nevoie să le folosim, dar trebuie să ne consolidăm reziliența și pregătirea.”

Peste 27 de tone metrice (30 de tone) de aur au fost „transferate fizic” din Statele Unite și Canada în seiful bine păzit al băncii olandeze, situat într-o bază militară din apropierea orașului Zeist, din centrul țării, a declarat banca, fără a oferi detalii cu privire la modul exact în care lingourile de aur au traversat Oceanul Atlantic.

O cantitate similară de aur a fost transferată de la Zeist la Londra.

Restul transferului s-a realizat prin vânzarea a aproximativ 59 de tone metrice (65 de tone) de aur la New York și utilizarea veniturilor obținute pentru achiziționarea de aur la Londra.

Banca olandeză, cunoscută sub acronimul DNB, a declarat că aurul deținut la Banca Angliei „trebuie să respecte standardele moderne ale comerțului internațional și este considerat cel mai ușor tranzacționabil aur din lume, fiind, prin urmare, cel mai ușor accesibil pentru DNB într-o situație de criză. Rezervele de aur deținute la New York și Ottawa nu pot fi utilizate la fel de rapid și direct într-o astfel de situație.”

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