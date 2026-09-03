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Trump devine primul președinte în viață care apare pe o monedă americană în ultimul secol. Portretul lui a ajuns pe moneda de 1 dolar

Melania Agiu
Trump devine primul președinte în viață care apare pe o monedă americană în ultimul secol. Portretul lui a ajuns pe moneda de 1 dolar
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Portretul lui Donald Trump a ajuns pe o monedă americană. Miercuri, Monetăria Statelor Unite a lansat moneda de 1 dolar cu portretul lui Trump, alături de cuvintele „LIBERTY” și „IN GOD WE TRUST”, pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a Americii. Aceasta este prima dată, în ultimul secol, când un președinte în viață apare pe moneda din Statele Unite, relatează BBC.

Moneda, în ediție specială, surprinde „spiritul, mândria și moștenirea unei națiuni care se apropie de această aniversare istorică”, a declarat Monetăria Statelor Unite.

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Monedele – cu prețul de 61 de dolari pentru o rolă de 25 de bucăți și 154,50 dolari pentru o pungă de 100 de bucăți – erau „epuizate în stoc” pe site-ul Monetăriei SUA la doar câteva ore de la punerea în vânzare.

Moneda a fost „creată pentru a sărbători acest moment istoric național” cu un „design aniversar unic într-o generație, destinat să devină o piesă remarcabilă în colecțiile moderne”, a declarat Monetăria Statelor Unite.

De asemenea, acestea erau comercializate în automate la magazinul Monetăriei SUA din Washington DC.

Deși monedele au o culoare aurie, ele nu conțin deloc aur. Potrivit Monetăriei SUA, acestea sunt compuse din 88,5% cupru, restul fiind alcătuit din zinc, mangan și nichel.

În luna mai, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că departamentul său intenționa să emită o nouă bancnotă de 250 de dolari pe care să figureze portretul președintelui Trump.

Legislația federală interzice tipărirea bancnotelor americane cu imaginea unei persoane în viață. Aliații lui Trump din Congres au depus un proiect de lege care ar face o excepție de la această regulă, deși propunerea se află în prezent în impas.

La momentul respectiv, Bessent a subliniat că un alt președinte american în viață a apărut anterior pe moneda țării.

O monedă de jumătate de dolar emisă în 1926 pentru a comemora cea de-a 150-a aniversare a Americii îl înfățișa pe Calvin Coolidge, președintele de atunci.

Administrația Trump a invocat, de asemenea, Legea privind reproiectarea monedelor de colecție aflate în circulație din 2020, adoptată în primul mandat al lui Trump.

Deși această lege interzice reprezentarea portretelor persoanelor în viață pe reversul (partea cu „coada”) monedelor, ea nu se referă în mod explicit la avers (partea cu „capul”), unde imaginea lui Trump apare pe noile monede de 1 dolar.

Amendamentul Thayer din 1866 interzice reprezentarea portretului oricărei persoane în viață pe bancnotele americane, deși, în mod tradițional, această interdicție nu se aplică monedelor.

Comentarii 1

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