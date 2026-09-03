Iranul a lansat joi dmineață noi atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Kuweit, potrivit autorităților de la Kuwait City și Teheranului. Loviturile vin după bombardamentele SUA asupra infrastructurii militare ale regimului de la Teheran. Mai mult, Trump a avertizat că poate ataca din nou Iranul „în orice moment”.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran intră într-o nouă fază periculoasă. Iranul a lansat joi atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Kuweit. Noua ripostă vine după bombardamentele americane asupra Iranului și amenințarea lui Donald Trump că forțele SUA sunt pregătite să lovească din nou „în orice moment”, relatează The Jerusalem Post.

Primele informații despre atac au venit în primele ore ale zilei de joi. Armata Kuweitului a anunțat că țara se confruntă cu atacuri cu rachete și drone.

„Atacuri ostile cu rachete și drone, ca urmare a agresiunii infame a Iranului”, a transmis armata Kuweitului, într-un mesaj publicat pe X.

La scurt timp, Teheranul a confirmat lansarea operațiunilor și a precizat că țintele sunt bazele americane din Kuweit.

„Ca răspuns la crimele comise de America împotriva poporului iranian, sunt în curs de desfășurare atacuri cu rachete și drone împotriva bazelor americane din Kuweit”, a transmis televiziunea de stat iraniană.

Iranul ripostează după noile bombardamente americane

Atacul asupra obiectivelor americane din Kuweit vine după o lună de relativă acalmie și după reluarea ostilităților dintre Washington și Teheran începând de duminică. Statele Unite au lansat două valuri de bombardamente, duminică și marți seara.

Potrivit armatei americane, prima operațiune a vizat contracararea unei tentative de minare a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze.

Al doilea val de atacuri a vizat instalații aparținând Gardienilor Revoluției Iraniene, printre care stații radar și sisteme de apărare antiaeriană.

Autoritățile iraniene susțin că atacurile americane au provocat 19 morți, între care șapte membri ai forțelor armate și mai mulți civili. Teheranul afirmă, de asemenea, că patru persoane au fost ucise și aproape 70 rănite după ce o lovitură a afectat o nuntă organizată în districtul Sirik, în sud-estul Iranului. Iranul a denunțat incidentul drept o „crimă de război”.

Trump amenință: „Suntem gata să lovim din nou Iranul în orice moment”

Pe fondul noilor confruntări, Donald Trump a avertizat miercuri că Washingtonul este pregătit să lanseze alte atacuri.

„Suntem gata să lansăm un altul în orice moment”, a declarat Donald Trump.

Iranul jură să „distrugă” SUA

Teheranul și-a asumat atacuri împotriva unor obiective aflate în mai multe state din regiune aliate cu Statele Unite sau care găzduiesc forțe americane. Printre țările menționate de Iran se numără Iordania, Kuweit, Bahrain, Irak și Emiratele Arabe Unite.

Autoritățile iraniene au transmis Statelor Unite că trebuie să se aștepte la o „nouă strategie” menită să „distrugă fundamentele” inamicului.