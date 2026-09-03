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Alertă la München. Doi bulgari arestați, după un presupus atac asupra unei companii de armament. Ce au aflat anchetatorii germani

Melania Agiu
Alertă la München. Doi bulgari arestați, după un presupus atac asupra unei companii de armament. Ce au aflat anchetatorii germani
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Mai multe dispozitive de incendiere au fost aruncate, în cursul nopții, asupra șantierului companiei de echipamente militare Rohde & Schwarz din La München. Oficiul de Poliție Criminală al Landului Bavaria (LKA) suspectează că este vorba de o tentativă de atentat. Două persoane au fost arestate. Se anchetează ipoteza unui context politic, a declarat un purtător de cuvânt al LKA, transmite publicația Tagesschau.

Purtătorul de cuvânt nu a specificat ce companie a fost implicată. Totuși, presa germană precizează că șantierul este situat în fața sediului central al grupului tehnologic Rohde & Schwarz. Compania operează în domeniile tehnologiei de securitate și comunicațiilor pentru agenții guvernamentale și armată, printre altele. Conform site-ului său web, oferă sisteme de monitorizare radio și scanere de securitate pentru uz militar, dar și tehnologie de măsurare și produse de securitate cibernetică concepute pentru uz civil.

Doi bulgari arestați

Potrivit rapoartelor Tagesschau, dispozitivele au fost aruncate dintr-o mașină, pe șantier, la miezului nopții. Cel puțin unul dintre dispozitive a declanșat un incendiu, pe care poliția l-a stins. Nu s-au produs pagube majore, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției. Un alt dispozitiv a fost dezamorsat de forțe specializate.

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Nu s-au înregistrat pagube majore, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției.

Un martor a observat incidentul și a alertat poliția. Conform declarațiilor sale, dispozitivele incendiare au fost aruncate dintr-o mașină către terenul din cartierul Berg am Laim. O patrulă de poliție a stins incendiul la scurt timp după sosirea sa. Ulterior, ofițerii au arestat două persoane la o benzinărie, a explicat un purtător de cuvânt al sediului central al poliției din München. Este vorba de o femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani. Conform informațiilor BR (Bayerischer Rundfunk), ambii sunt cetățeni bulgari. Poliția investighează acum dacă au legătură cu infracțiunea.

Compania confirmă operațiunea poliției și a pompierilor

Un purtător de cuvânt al Rohde & Schwarz a răspuns la o solicitare din partea BR. Compania a confirmat operațiunea poliției și a pompierilor. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt a subliniat: „Sediile companiei noastre nu sunt afectate”.

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