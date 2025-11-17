Prima pagină » Știri externe » Anunț istoric în Asia. Un fost premier a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității

Anunț istoric în Asia. Un fost premier a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității

17 nov. 2025, 14:41, Știri externe
Sursă: Instagram/ sheikhhasina.mp

Sheikh Hasina, fostul prim-ministru al Bangladeshului, a fost condamnată la moarte, luni, după ce a fost găsită vinovată de crime împotriva umanității pentru reprimarea violentă a protestelor studențești de anul trecut, care au dus la prăbușirea guvernului său, relatează CNN.

Un complet format din trei judecători de la Tribunalul Internațional pentru Crime (ICT), tribunalul pentru crime de război din Bangladesh, și-a pronunțat luni verdictul, hotărând că Hasina este responsabilă pentru incitarea la sute de crime extra-judiciare comise de forțele de ordine.

Sala de judecată, unde erau prezente familiile unor victime, a izbucnit în aplauze în timp ce judecătorii și-au pronunțat sentința.

„Hasina a comis crime împotriva umanității prin incitarea, ordonarea și neluarea măsurilor punitive”, a declarat unul dintre judecători în timp ce pronunța verdictul.

Potrivit CNN, ceea ce a început ca o demonstrație pașnică a studenților împotriva cotelor de locuri de muncă în instituțiile publice s-a transformat într-o campanie națională pentru demisia lui Hasina.

Momentul decisiv a fost represiunea guvernului, care ar fi provocat moartea a până la 1.400 de persoane, potrivit Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. De asemenea, până la 25.000 de persoane au fost rănite.

Instanța a dezvăluit conversații în care Hasina le-a ordonat ofițerilor de securitate să arunce bombe din elicoptere asupra protestatarilor. De asemenea, ea a permis utilizarea armelor letale, inclusiv a puștilor, la mică distanță pentru a provoca daune maxime, a informat instanța.

Fostul prim-ministru s-a confruntat cu cinci acuzații legate în principal de incitare la uciderea protestatarilor, ordonarea spânzurării demonstranților și ordonarea utilizării de arme letale, drone și elicoptere pentru a reprima tulburările. Ea a negat mult timp acuzațiile.

Hasina – care a fugit în India după protestele de anul trecut și nu a fost prezentă la tribunalul din Dhaka – a criticat luni decizia tribunalului „părtinitor și motivat politic”.

„Verdictele pronunțate împotriva mea au fost date de un tribunal manipulat și prezidat de un guvern neales, fără mandat democratic”, a precizat Hasina într-o declarație publicată de partidul său, Liga Awami, pe rețelele de socializare, după pronunțarea verdictului.

„Resping și celelalte acuzații ale ICT privind încălcarea drepturilor omului, pe care le consider la fel de nefondate. Sunt foarte mândră de bilanțul guvernului meu în materie de drepturi ale omului și dezvoltare”, a adăugat ea.

Hasina a condus națiunea sud-asiatică cu o mână de fier din 2009 până la înlăturarea sa în 2024. Acum, analiștii se tem că verdictul de luni ar putea declanșa un val de haos politic înaintea alegerilor naționale așteptate în februarie anul viitor.

Femeia, în vârstă de 78 de ani, este fiica șeicului Mujibur Rahman.

