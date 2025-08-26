Prima pagină » Știri externe » Apel pentru retragerea președintelui Macron, în contextul crizei din FRANȚA /„Să accepte anticiparea demisiei”

Apel pentru retragerea președintelui Macron, în contextul crizei din FRANȚA /„Să accepte anticiparea demisiei”

Jean-François Copé, unul dintre liderii partidului Republicanii, a solicitat, marți, demisia președintelui Emmanuel Macron, în contextul crizei politice și economice din Franța.

”Emmanuel Macron ar trebui să li se adreseze francezilor și să anunțe plecarea în cel mult șase luni, imediat după alegerile municipale. Emmanuel Macron trebuie să accepte anticiparea demisiei”, a afirmat Jean-François Copé, unul dintre liderii partidului Republicanii (LR, centru-dreapta), într-un interviu acordat cotidianului Le Figaro.

Cu toate acestea, Jean-François Copé i-a îndemnat pe colegii din partidul Republicanii (LR) să acorde încrederea Guvernului François Bayrou, pe 8 septembrie, când în Parlament se va derula procedura asumării răspunderii pentru proiectul reformei fiscale.

”Da, din punctul meu de vedere, acest lucru ar demonstra angajamentul nostru guvernamental, în timp ce posturile ministeriale sunt ocupate remarcabil de personalități din familia noastră politică. Dar acest lucru nu înlătură disensiunile pe care le avem cu tabăra prezidențială. Francezii nu îl plac nici pe François Bayrou, nici pe Emmanuel Macron, dar așteaptă din partea noastră o atitudine coerentă și serioasă. În afară de acest spirit de responsabilitate, nu avem cum să ne asociem, nici măcar prin abținere, cu formațiuni precum Franța Nesupusă, Partidul Socialist sau Mobilizarea Națională. Trebuie să ne gândim la viitorul țării”, a subliniat Jean-François Copé.

Ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau, a avertizat că eventuala demitere a Guvernului François Bayrou prin retragerea încrederii, pe 8 septembrie, va fi contrară ”intereselor Franței”, riscând să genereze o ”criză financiară majoră”.

Foto: Profimedia

