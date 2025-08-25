Prima pagină » Știri externe » China exclude posibilitatea de a participa cu trupe la eventuala misiune de pace din Ucraina /„Informațiile sunt FALSE”

China exclude posibilitatea de a participa cu trupe la eventuala misiune de pace din Ucraina /„Informațiile sunt FALSE”

25 aug. 2025, 15:00, Știri externe
China exclude posibilitatea de a participa cu trupe la eventuala misiune de pace din Ucraina /„Informațiile sunt FALSE”

Administrația Chinei a exclus, luni, posibilitatea de a participa cu trupe la eventuala misiune internațională de menținere a păcii în Ucraina, negând informațiile publicate de presa germană.

Conform unor surse citate de publicația Die Welt, China ar fi pregătită să ”trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, în virtutea unui mandat al Națiunilor Unite”.

”Informațiile despre această chestiune sunt false. Poziția Chinei este coerentă și clară”, a reacționat luni Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing.

Rusia a insistat, săptămâna trecută, să fie consultată de țările europene în privința capabilităților defensive și a propus implicarea Chinei în noua arhitectură strategică europeană.

“Rusia va accepta garanțiile de securitate pentru Ucraina doar dacă sunt furnizate prin participarea unor state precum China, Statele Unite, Marea Britanie și Franța”, a avertizat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Președintele Donald Trump a părut să excludă posibilitatea trimiterii de trupe americane pe teritoriul Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, sugerând că militarii vor fi detașați de țări europene, deși Moscova a respins ideea.

”Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe la sol. Sincer, nu cred că va fi o problemă, Vladimir Putin s-a săturat de asta, s-au săturat toți, dar nu se știe niciodată, vom afla despre atitudinea președintelui Putin în următoarele săptămâni, vom vedea spre ce se îndreaptă”, a afirmat președintele SUA.

Ministerul rus de Externe a insistat că Rusia nu va accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, ceea ar putea deveni o disensiune fundamentală între Moscova și țările europene.

”Reafirmăm poziția noastră, exprimată în mai multe rânduri, refuzul categoric al scenariului în care în Ucraina ar fi trimise trupe din state membre NATO, ceea ce ar putea conduce la o escaladare necontrolabilă a conflictului și la efecte imprevizibile”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

Foto: Profimedia

