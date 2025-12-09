Prima pagină » Știri externe » Imaginile incredibile din satelit care arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia

09 dec. 2025, 18:03, Știri externe
Furtunile tropicale puternice și ploile torențiale de muson au declanșat inundații masive și alunecări de teren în mai multe părți din Asia de Sud și Sud-Est. Ploile torențiale, care au început la sfârșitul lunii trecute, au devastat Sri Lanka, Indonezia, Thailanda și Malaezia. Imaginile din satelit, publicate de Aljazeera, arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia. Raportul privind Perspectivele Dezvoltării Apelor din Asia 2025, publicat luni de Banca Asiatică de Dezvoltare (ADB), avertizează că efectele schimbărilor climatice asupra sistemelor de apă din Asia amenință miliarde de oameni.

Pe măsură ce schimbările climatice agravează dezastrele naturale în întreaga Asia, peste 1.800 de persoane au murit din cauza inundațiilor și alunecărilor de teren în țările afectate.

Ploile au provocat, de asemenea, pagube extinse, distrugând locuințe, inundând străzile și distrugând zone împădurite.

Bilanț tragic în Indonezia. Aproape 1.000 de morți și 5.000 de răniți

În urma furtunilor tropicale puternice, în Indonezia, cel puțin 961 de persoane au fost ucise în Aceh, Sumatra de Nord și Sumatra de Vest, în timp ce 293 sunt încă dispărute, a raportat Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor din Indonezia (BNPB) duminică seara.

Aproximativ 5.000 de persoane au fost rănite în cele trei provincii, iar peste un milion de persoane au fost strămutate. De asemenea, peste 156.000 de locuințe au fost avariate, iar 975.075 de persoane se află în adăposturi temporare.

„Totul lipsește, mai ales personalul medical. Suntem în lipsă de medici. Oamenii nu mor din cauza potopului, ci din cauza înfometării. Așa stau lucrurile”, a declarat Muzakir Manaf, guvernatorul provinciei Aceh din Indonezia, reporterilor duminică târziu.

Exploatarea forestieră ilegală, adesea legată de cererea globală de ulei de palmier,  împreună cu pierderea pădurilor cauzată de minerit, plantații și incendii, au agravat dezastrul din Sumatra. Președintele indonezian Prabowo Subianto a declarat că țara plănuiește să cumpere 200 de elicoptere în 2026, pentru apărare și pregătire pentru dezastre naturale.

Înainte (1 noiembrie, 2025) și după (29 noiembrie, 2025) | sursă foto: Planet Labs PBC

Înainte (1 noiembrie, 2025) și după (29 noiembrie, 2025) | sursă foto: Planet Labs PBC

Sri Lanka, lovită de inundații puternice. Peste 600 de morți

Până duminică, numărul deceselor cauzate de inundațiile și alunecările de teren din Sri Lanka era de 618, în timp ce alte 209  persoane au fost raportate ca fiind încă dispărute.

Inundațiile au fost cauzate de ciclonul Ditwah, cel mai sever care a lovit insula în acest secol. Ciclonul a atins uscatul devreme pe 28 noiembrie, dar Sri Lanka continuă să se dezechilibreze din cauza furtunilor asociate cu el.

Centrul de Management al Dezastrelor din Sri Lanka a avertizat duminică că furtunile musonice aduc mai multă ploaie, făcând versanții instabili, inclusiv în regiunea muntoasă centrală și în nord-vestul regiunilor centrale. Numărul persoanelor care trăiesc în taberele de refugiați administrate de stat a scăzut de la un vârf de 225.000 la începutul lunii decembrie la 100.000 acum.

Înainte (31 octombrie, 2025) și după (30 noiembrie, 2025) | Sursă foto: Planet Labs PBC

Înainte (7 octombrie, 2025) și după (30 noiembrie, 2025) | Sursă foto: Planet Labs PBC

Inundațiile au făcut ravagii în Thailanda. Majoritatea deceselor au fost cauzate de electrocutare

Departamentul Thailandez pentru Prevenirea și Atenuarea Dezastrelor a raportat duminică că inundațiile continuă în unele părți ale Thailandei, inclusiv în opt provincii din câmpiile centrale, patru în sud și două în nord. Cel puțin 276 de persoane au murit în urma inundațiilor din Thailanda. Decesele au fost cauzate în principal de electrocutare și accidente legate de inundații.

Înainte (1 noiembrie, 2025) și după (2 decembrie, 2025) | Sursă foto: Planet Labs PBC

Înainte (20 septembrie, 2025) și după (4 decembrie, 2025) | Sursă foto: Planet Labs PBC

Malaezia: 18.700 de persoane, nevoite să își părăsească locuința

Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor (NADMA) a raportat inundații în opt state din nordul Malaeziei, care au început la sfârșitul lunii noiembrie. Inundațiile din Malaezia au ucis două persoane.

La data de 2 decembrie, 18.700 de persoane fuseseră strămutate, potrivit Centrului de Coordonare ASEAN pentru Asistență Umanitară în gestionarea dezastrelor.

Înainte (18 octombrie, 2025) și după (30 noiembrie, 2025) | Sursă foto: Planet Labs PBC

Înainte (2 septembrie 2025) și după (2 decembrie, 2025) | Sursă foto: Planet Labs PBC

