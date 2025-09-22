Arabia Saudită avertizează asupra consecințelor anexării CISIORDANIEI de către Israel/ Netanyahu pregătește un răspuns ferm

Arabia Saudită a transmis Israelului că vor exista „implicații majore în toate domeniile” dacă va anexa orice parte a Cisiordaniei.

Arabia Saudită nu a definit ce măsuri ar putea lua, dar există posibilitatea închiderii spațiului aerian pentru zborurile israeliene, după ce acestea au fost redeschise în 2022.

Emiratele Arabe Unite au avertizat, anterior, că anexarea Cisiordaniei ar fi o „linie roșie”, care ar pune în pericol Acordurile Abraham și ar pune capăt eforturilor de integrarea regională.

Aliații de extremă-dreapta ai premierului israelian, Benjamin Netanyahu, au pus presiuni pentru anexarea Cisiordaniei, ca răspuns la demersurile mai multor națiuni occidentale de a recunoaște un stat palestinian.

Oficialii saudiți vor discuta despre o modalitate de a încheia războiul din Fâșia Gaza și despre scenariile de după oprirea operațiunilor militare, cu ocazia unei întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Trump va organiza o sesiune separată cu liderii din Golf, care îi va include pe oficialii din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Oman, Bahrain și Kuweit, potrivit ziarului The Times of Israel.

Israelul ia în considerare anexarea unor teritorii din Cisiordania

Netanyahu a organizat, duminică, o întâlnire pentru a discuta despre un posibil răspuns la inițiativa statelor occidentale de a recunoaște un stat palestinian. Printre măsuri au fost luate în calcul clasificarea unor părți din Zona A din Cisiordania în Zona B – revocarea controlului de securitate palestinian asupra acestor zone, lăsând doar controlul civil palestinian; și schimbare unor părți din Zona B în Zona C – revocare controlului civil palestinian și trecerea deplină la controlul israelian. O altă măsură ar putea fi închiderea consulatelor unor țări care recunosc statul Palestina, inclusiv al Franței.

Miniștrii de extremă-dreapta, Bezalel Smotrich și Itmar Ben Gvir nu au fost invitați la întâlnirea organizată de Netanyahu.

