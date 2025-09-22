Crucea Roșie anunță o reuniune globală în 2026/ „Comunitatea internațională trebuie să acționeze” pentru a asigura respectarea DREPTULUI umanitar

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a anunțat că va organiza o reuniune globală „la nivel înalt” în 2026 pentru „a asigura respectul pentru umanitate în timp de război”, în contextul în care mai multe state au fost acuzate de încălcarea drepturilor omului.

„Lumea nu poate să nu reacționeze în timp ce principiile fundamentale ale dreptului internațional umanitar sunt încălcate frecvent și deliberat”, a transmis CICR, într-o declarație comună cu Franța, Brazilia, China, Iordania, Kazahstan și Africa de Sud.

CICR a lansat, anul trecut, o inițiativă cu aceste șase țări pentru a mobiliza sprijinul politic pentru dreptul internațional umanitar, sub denumirea de „Inițiativă globală pentru DIU”.

Instituția a îndemnat „statele și comunitatea internațională să acționeze” pentru a pune capăt încălcărilor dreptului internațional umanitar la scară largă, reamintind că „toate statele, inclusiv cele aflate în situații de ocupație, sunt obligate să respecte pe deplin și să asigure respectarea” acestor principii.

Președinta CICR avertizează asupra consecințelor conflictelor militare

Declarația nu a menționat niciun război specific, susținând ca aceasta „privește toate conflictele din lume, se adresează tuturor părților interesate și are ca scop asigurarea aplicării uniforme și universale a dreptului umanitar internațional”, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Președinta CICR, Mirjana Spoljaric, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „numărul de răniți și morți din timpul conflictelor din Gaza, Sudan și Ucraina”.

„Împreună, putem pune capăt suferințelor și distrugerilor de neconceput și inacceptabile care sunt semnele distinctive ale conflictelor actuale”, a indicat declarația.

Foto: Profimedia

