Întâlnire PNL de urgență la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare

Liberalii fac ultimele calcule și pun la punct detaliile pentru testul lui Ilie Bolojan de marți din Parlament. În acest sens, cu un mesaj de intern, senatorii și deputații din PNL au fost invitați să petreacă o seară de discuții la un restaurant italienesc din Nordul Bucureștiului „înaintea bătăliei de marți”. Ilie Bolojan îi aștepta la această întâlnire, dar, conform informațiilor Gândul, cea mai mare parte a liderilor PNL nu vor veni, deoarce participă la aniversarea a alți doi lideri PNL: Ion Iordache de la Gorj și George Scarlat de la Galați. Este un semnal clar, chiar din interiorul PNL: o parte din liberali preferă să participe la aniversări decât să vină să pregătească ultimele detalii pentru moțiunea de mâine. Gândul a intrat în posesia imaginilor de la fața locului și a mesajului intern de mobilizare.

Senatorul Glad Varga a organizat întâlnirea de urgență.

Luni după-amiază, parlamentarii PNL au primit mesajul de mobilizare „înaintea bătăliei de marți”. Gândul a intrat în posesia mesajului și îl publicăm integral:

„După plen Am plăcerea sa va invit la Restaurantul XX XXXX din Nordului, unde Glad Varga- caruia ii mulțumesc si pe aceasta cale, a rezolvat o “întâlnire de Grup a senatorilor si deputatilor PNL” . Suntem doar noi acolo si, cred ca e normal, ca inaintea bataliei de marți sa fim câteva ore impreuna, senatorii si deputatii! Vă aștept pe toti!”

Conform informațiilor noastre, la întâlnire îi aștepta însuși premierul Ilie Bolojan. Cu toate acestea, cea mai mare parte a liderilor marcanți din PNL participă la aniversările altor membrii ai partidului, în speță Ion Iordache de la Gorj și George Scarlat de la Galați.

Gândul a fotografiat momentul sosirii parlamentarilor PNL la restaurantul din nordul Capitalei. Până la această oră, dintre liderii PNL de marcă au ajuns Mircea Abrudean, președintele Senatului, Adrian Cozma, senator PNL sau Daniel Fenechiu.

AUTORUL RECOMANDĂ: