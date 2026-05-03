Televiziunea de stat din Rusia a anunțat duminică că premierul Slovaciei se află pe lista participanților la parada de pe 9 mai.

Robert Fico va fi singurul lider european în funcție care va participa la parada de Ziua Victoriei după ce premierul ungar Viktor Orban a pierdut alegerile și și-a dat demisia.

Robert Fico va rămâne singurul lider pro-rus din UE după plecarea lui Orban

Potrivit Reuters , Robert Fico a rămas cel mai pro-rus lider din spațiul UE. Ungaria și Slovacia au întreținut relații economice cu Rusia, chiar și după invazia rusă a Ucrainei. UE a depus eforturi pentru a înceta dependența statelor membre față de gazul rusesc.

Din cercul restrâns de lideri internaționali care participă la parada de Ziua Victoriei de la Moscova vor face parte Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, și alți lideri din fostele republici sovietice din Asia Centrală.

Parada de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete

Parada din acest an se va desfășura fără tancuri și rachete după ce Kremlinul a luat în considerare riscul ca Ucraina să atace Moscova cu drone chiar pe durata ceremoniei.

Ucraina a întreprins în ultimul an atacuri reușite la distanță asupra bazelor militare ale Rusiei. De altfel, sancțiunile internaționale și costurile economice ale războiului de 4 ani au început să se facă resimțite în viețile rușilor și în producția de armament.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Putin și liderul chinez au fost înregistrați audio când discutau despre dobândirea NEMURIRII / Xi Jinping: „Vom putea trăi până la 150 de ani”