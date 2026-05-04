Medicii încearcă să evacueze doi pasageri de pe vasul din Cabo Verde după ce un german și doi olandezi au murit de la infecția cu hantavirus

Medicii lucrează la un plan pentru a evacua doi pasageri cu simptome de contaminare cu hantavirus de pe un vas de croazieră, situat lângă Africa de Vest.

Pe vasul de croazieră sunt 150 de pasageri, printre care cetățeni americani, britanici și spanioli.

Aceștia sunt blocați după ce au fost raportate suspiciuni privind izbucnirea unei epidemii la bordul vasului de croazieră MW Hondius de la compania Oceanwide Expeditions, care călătorise din Argentina până în Cabo Verde.

Un german și doi olandezi care formau un cuplu au decedat după ce au prezentat simptome că ar fi fost infectați cu hantavirus.

Alți doi pasageri de naționalitate germană și olandeză au fost depistați cu simptome similare, potrivit Reuters.

Hantavirusul se transmite de la oameni prin fecale, salivă sau urină. Poate cauza boli respiratorii. Rareori se poate transmite între oameni.

Pe 27 aprilie, un alt pasager britanic în vârstă de 69 de ani a fost evacuat de urgență și transportat în Africa de Sud, fiind stabilizat la un spital din Johannesburg.

Sursa Foto: Oceanwide Expeditions/Shutterstock

Autorul recomandă: 104 de pasageri și 49 de marinari de la bordul unui vas de croazieră s-au infectat cu un virus agresiv în urma unui voiaj de o săptămână în Caraibe