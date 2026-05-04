WSJ: Iranienii ar putea folosi delfini minați împotriva navelor americane din Strâmtoarea Ormuz

Iranul caută în prezent diverse metode pentru a depăși blocada pe care Statele Unite au impus-o în Strâmtoarea Ormuz. Oficialii iranieni au declarat că Teheranul ar putea folosi arme neutilizate anterior pentru a ataca navele de război americane, de la submarine la delfini transportatori de mine, scrie Wall Street Journal.

Iranienii pot echipa delfinii cu mine explozive și îi pot utiliza ca atacatori sinucigași împotriva navelor militare americane din Strâmtoarea Ormuz, raportează Wall Street Journal. Anterior, Iranul a amenințat, de asemenea, că va deteriora cablurile de internet subacvatice, care sunt esențiale pentru comunicarea din regiune.

Atât SUA, cât și Rusia au programe proprii de antrenare militară a delfinilor. În aceste programe sunt antrenați în principal delfini mari. Datorită ecolocației și vitezei mari, delfinii sunt considerați deosebit de eficienți în detectarea minelor și în spionajul subacvatic, servind deseori ca ultimă linie de apărare în porturile militare securizate. Sunt antrenați, de asemenea, să lupte și împotriva scafandrilor.

În timpul războiului din Irak din 2003, SUA au utilizat delfinii în luptă. În portul Umm Qasr, aceștia au descoperit peste o sută de mine marine. În 2022, flota rusă, potrivit presei, a transferat delfini antrenați în portul Sevastopol pentru a proteja navele militare de scafandrii ucraineni.

Recomandările autorului: