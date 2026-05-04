Emil Boc. Moțiunea încă se mai joacă. „Politicienii să negocieze până cad sub masă”

„Încă mai este timp pentru a opri acest demers. Politicienii să negocieze până cad sub masă'”, a declarat, luni, Emil Boc, luni, într-o conferință de presă, conform Ziua de Cluj.

Primarul liberal al Clujului spune că sistemul politic și constituțional românesc se confruntă cu două probleme. Prima fiind moțiunea de cenzură.

„Spre deosebire de alte țări, unde nu se produce o criză guvernamentală înainte de a avea o soluție și există moțiunea constructivă de neîncredere, în România există o problemă structurală în Constituție, în sensul că generăm o criză fără a avea o soluție cu ce întâmplă după. (…)

Moțiunea de cenzură nu se poate transforma într-un instrument care să șubrezească stabilitatea unei țări. Astăzi, în România, demolăm fără să punem ceva în loc. În Germania nu se adoptă o moțiune de cenzură fără să ai numele viitorului prim-ministru și programul de guvernare al viitorului guvern, iar țara merge mai departe și este stabilă. Nu plătesc cetățenii răfuielile politicienilor”, explică Boc.