Iranul a reluat atacurile cu rachete și drone asupra țărilor din Golf. Emiratele Arabe Unite au activat apărarea aeriană

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că patru rachete au fost lansate din Iran. Trei dintre acestea au fost interceptate de apărarea antiaeriană, iar una a căzut în mare, scrie Al Jazeera.

Autoritățile din Emiratele Arabe au emis luni o alertă conform căreia sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru a răspunde amenințărilor venite din partea Iranului. Acest anunț a fost emis pentru prima dată de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre Statele Unite și Iran pe 8 aprilie.

„Ministerul Apărării confirmă că sunetele auzite în diferite părți ale țării sunt rezultatul interceptării de rachete balistice, rachete de croazieră și drone de către sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite”, au precizat autoritățile într-un comunicat publicat pe X.

Anterior armistițiului impus de președintele american, forțele armate iraniene au întreprins o campanie susținută de atacuri intense asupra țărilor arabe din Golf la sfârșitul lunii februarie. La acel moment, apărarea emiratelor a distrus peste 530 de rachete balistice și peste 2.250 de drone au fost interceptate.