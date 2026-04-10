Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”

Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de Paște în Ucraina și ordonă încetarea luptelor pentru 24 de ore. Moscova cere Kievului să-i urmeze exemplul, pe fondul unor negocieri tensionate privind atacurile asupra infrastructurii energetice.

Președintele Vladimir Putin a anunțat instituirea unui armistițiu temporar în Ucraina, cu ocazia Paștelui Ortodox din acest weekedn, într-o mișcare neașteptată în contextul conflictului care se derulează de mai bine de 4 ani în Ucraina, potrivit BBC.

Potrivit decretului publicat de Kremlin, toate ostilitățile de pe frontul ucrainean vor fi suspendate începând de sâmbătă, 11 aprilie, ora 16:00, până la finalul zilei de duminică, 12 aprilie. Ordinul a fost transmis direct către ministrul apărării, Andrei Belousov, și către șeful Statului Major General, Valeri Gerasimov, care trebuie să asigure respectarea încetării focului.

Kremlinul cere reciprocitate din partea Ucrainei

În paralel cu anunțul armistițiului de 24 de ore, autoritățile ruse au subliniat că trupele rămân în stare de alertă, pregătite „să suprime posibile provocări și orice acțiuni agresive din partea inamicului”.

„Pornim de la faptul că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse”, au transmis reprezentanții Kremlinului.

Declarația vine într-un moment în care tensiunile dintre Moscova și Kiev rămân ridicate,. Până acum, toate încercările de a se ajunge la o încetare totală a focului au fost respinse de Rusia.

Amintim că, cu doar câteva zile înainte, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că Ucraina a transmis Rusiei, prin intermediul mediatorilor americani, o propunere de armistițiu limitat.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem acelaşi lucru. Iar această propunere din partea noastră – transmisă de americani – a fost comunicată părţii ruse”, a declarat Volodimir Zelenski.

În același timp, liderul de la Kiev a evidențiat impactul acțiunilor militare ucrainene asupra economiei ruse, afirmând că acestea „reducându-i profiturile, în special cele obținute din petrol”.

