Prima pagină » Știri externe » Avertismentul dur al lui Zelenski pentru Washington într-o lume a noilor alianțe militare: „Nu vă veți putea apăra singuri”

Într-un moment de cotitură pentru securitatea Europei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment către Statele Unite, despre care a spus că nu pot supraviețui în izolare în fața amenințărilor hibride moderne.

Joi, președintele Ucrainei a lansat un avertisment direct către Washington și a subliniat că nicio națiune, oricât ar fi aceasta de puternică, nu se poate apăra singură în fața amenințărilor globale moderne fără să aibă în spate aliați, scrie Mediafax.

„Vreau ca americanii să înțeleagă: suntem aliații voștri în Europa. Nu mai există distanțe în lume – când dronele atacă deja la mii de kilometri distanță. În unu, doi, trei ani, dronele vor ataca la zece, douăzeci de mii de kilometri. Cu motoarele cu reacție, vor deveni foarte ieftine. Vor exista roiuri întregi de astfel de drone”, a transmis Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a afirmat că SUA au nevoie de parteneri europeni pentru a menține stabilitatea globală și pentru a respinge agresorii. Mesajul „nu vă puteți apăra singuri”, transmis de Zelenski, vine în contextul în care ruptura între SUA și NATO se accentuează, în special după ce Donald Trump a spus că ia în considerare să retragă țara din alianță.

De asemenea, Volodimir Zelenski a criticat Washingtonul pentru că ignoră dovezile clare care arată că Rusia a ajutat Iranul să țintească bazele americane din Orientul Mijlociu, folosind imagini din satelit cu infrastructura strategică oferită de Moscova iranienilor. În același timp, conflictul în desfășurare cu Iranul a depărtat atenția Statelor Unite de la frontul ucrainean, ceea ce avantajează în mod direct Moscova.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

