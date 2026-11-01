Scene incredibile în Dâmbovița. Un bărbat de 30 de ani ar fi tras cu o armă de tip airsoft asupra unui adolescent de 16 ani

Incident violent în comuna Uliești, județul Dâmbovița. Un tânăr de 16 ani ar fi fost ținta unui atac în plină seară, după ce un bărbat de 30 de ani ar fi tras în direcția sa cu o pușcă de tip airsoft, iar ulterior l-ar fi agresat fizic. În urma incidentului, suspectul a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, incidentul s-ar fi petrecut în seara zilei de 30 octombrie, pe raza comunei Uliești. În timp ce s-ar fi aflat în comuna Uliești, cel în cauză ar fi executat un foc cu o pușcă de tip airsoft în direcția unui minor, de 16 ani, și ulterior, l-ar fi agresat fizic.

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Totodată, prin faptele sale, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, creând o stare de temere persoanelor din jur.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Găești, pe numele lui fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

Viceprimar din Dâmbovița, cercetat penal după ce ar fi profesat ilegal ca veterinar

Viceprimarul comunei Lucieni, Dâmbovița, un bărbat de 54 de ani, este cercetat penal după ce ar fi castrat 3 țapi fără anestezie. Acesta este suspectat că ar fi efectuat în mod repetat intervenții veterinare. Ar fi fost efectuate fără pregătire de specialitate și fără drept legal de practică. Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor au percheziționat locuința viceprimarului, în baza unui mandat emis sub coordonarea procurorilor din Târgoviște.

Potrivit anchetatorilor, viceprimarul ar fi castrat fără anestezie trei țapi, fără acordul proprietarei. De asemenea, în perioada 2023-iulie 2026, ar fi administrat vaccinuri și tratamente animalelor și ar fi completat carnete de sănătate, fără calificare și drept de practică. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar pentru 58 de zile.