Marian Godină își vinde mașina. Cât vrea pe Volvo-ul pe care l-a visat și ce dotări are

Marian Godină și-a scos la vânzare mașina, un Volvo XC90 Inscription, fabricat în 2016. Pentru SUV-ul negru, cu dotări premium, fostul polițist cere 16.500 de euro. Sub capotă, autoturismul are un motor diesel de 2.0 litri și 224 de cai putere. Mașina are tracțiune integrală, transmisie automată și 297.000 de kilometri parcurși. Anunțul a apărut în această seară pe una dintre cele mai populare platforme de anunțuri generaliste din România și din lume.

Potrivit anunțului, mașina are tapițerie din piele și plafon panoramic, dar și o listă generoasă de dotări. Printre acestea se numără sistemul audio premium, jantele din aliaj de 20 de inch, scaunele încălzite și reglabile electric, camerele video la 360 de grade și pilotul automat adaptiv.

SUV-ul lui Godină dispune și de Apple CarPlay, Android Auto, acces fără cheie și hayon cu acționare electrică. Fostul polițist precizează că nu acceptă schimburi sau alte combinații.

Ce dotări are Volvo XC90 scos la vânzare de Marian Godină

SUV-ul beneficiază de mai multe dotări pentru confort și siguranță. Printre acestea se numără scaunele din față cu reglaj electric lombar și funcție de încălzire, climatizarea automată pe două zone, portbagajul cu acționare electrică și sistemul de acces și pornire fără cheie.

În anunț mai scrie că mașina are și camere video la 360 de grade, senzori de parcare față și spate, faruri Full LED cu funcție de iluminare în viraje și oglinzi electrice, rabatabile și încălzite. Sistemul multimedia include ecran tactil, Bluetooth, USB, Apple CarPlay și Android Auto.

La capitolul siguranță și asistență la condus, Volvo XC90 este echipat cu pilot automat adaptiv, asistență la menținerea benzii, monitorizarea unghiului mort, recunoașterea indicatoarelor rutiere și frânare automată de urgență. SUV-ul are, de asemenea, sistem de control la coborârea pantelor, ABS, ESP și airbaguri frontale, laterale și cortină.

Autoturismul are normă de poluare Euro 6, iar anunțul precizează că vine cu jante din aliaj de 20 de inch și anvelope de vară Continental, descrise ca fiind în stare foarte bună.

Marian Godină a demisionat din Poliție

Marian Godină și-a anunțat în august demisia din Poliție, după aproape două decenii în uniformă. Godină a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care a explicat că decizia nu a fost una ușoară, însă a ajuns la concluzia că își dorește un alt drum profesional și, mai ales, mai mult timp alături de familie.

”Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi. Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele.

Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele. Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine”, a scris Marian Godină pe rețeaua socială.

Familia, cea mai importantă în viața lui Marian Godină

Unul dintre motivele importante care au stat în spatele deciziei este familia. Marian Godină spune că, după ce a devenit tată, perspectiva asupra meseriei s-a schimbat. Dacă în primii ani de carieră era dispus să lucreze inclusiv de sărbători și să accepte misiuni cu un grad ridicat de risc, ulterior a început să acorde mai multă importanță timpului petrecut alături de copii.

Marian Godină a participat anul acesta la emisiunea Survivor România

Marian Godină a participat la Survivor România 2026, unde a avut parte de un parcurs neobișnuit. Fostul polițist a fost eliminat de două ori din competiție, însă prima plecare nu a însemnat și sfârșitul aventurii sale în Republica Dominicană. După ce a pierdut primul duel, acesta a primit o nouă șansă și a fost trimis pe Insula Exilului, unde a continuat să lupte pentru un loc în concurs.

Prima „eliminare” a avut loc pe 12 aprilie 2026, când Marian Godină a pierdut duelul cu Andreea Muntean. În loc să se întoarcă acasă, acesta a ajuns pe Insula Exilului, un loc separat de tabăra principală, unde a continuat experiența Survivor.

A doua plecare s-a produs pe 10 mai 2026. Marian Godină a intrat la duel cu Gabriel Tamaș, însă nu a reușit să câștige confruntarea. De această dată, eliminarea a fost definitivă, iar fostul polițist a părăsit competiția și s-a întors acasă.