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Daria Silișteanu a câștigat prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026

Daria Silișteanu a câștigat prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026
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Înotătoarea Daria Silișteanu a adus prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026. Sportiva a câștigat, astăzi, 01 noiembrie , medalia de argint în finala probei de 100 de metri fluture, după ce a încheiat cursa cu timpul de 1:00.31 minute. Ea a fost și unul dintre cei doi purtători de drapel ai delegației României, alături de jucătorul de tenis de masă Robert Istrate.

Federația Române de Natație și Pentatlon Modern a relatat că sportiva este pregătită de antrenorul Andrei Pinticanu. Daria Silișteanu va mai concura la Dakar în probele de 50 și 100 de metri spate. Medalia obținută duminică este prima pentru delegația României la această ediție a competiției.

Jocurile Olimpice de Tineret se desfășoară în Senegal până pe 13 noiembrie

Rusoaica Serafima Fokina a câștigat proba, cu un timp de 59,81 de secunde, după ce înregistrase cel mai bun rezultat și în calificări.

Jocurile Olimpice de Tineret au loc până pe 13 noiembrie în Dakar, în orașul vecin Diamniadio și în stațiunea Saly, de pe litoralul Senegalului. Este primul eveniment olimpic organizat pe continentul african.

Aproximativ 2.700 de sportivi din întreaga lume, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, participă la competiție. România este reprezentată de o delegație formată din 16 sportivi.

Cine este Daria Silișteanu, înotătoarea care a adus prima medalie României la Dakar 2026

Daria Măriuca Silișteanu s-a născut pe 10 martie 2009, la Fălticeni, și este legitimată la CSM Constanța. La 17 ani, sportiva are deja un palmares important în competițiile internaționale de juniori.

În 2023, a câștigat două medalii de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Maribor, în probele de 100 de metri spate și ștafetă 4×100 de metri liber feminin.

În 2025, Daria Silișteanu a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale U18 de la Otopeni, în proba de 100 de metri spate. Cu timpul de 1:00.02, aceasta a stabilit un nou record național la categoriile de vârstă 16, 17, 18 și seniori, depășind vechiul record al campioanei olimpice Diana Mocanu.

În 2026, înotătoarea a câștigat aurul la 50 de metri spate și argintul la 100 de metri spate, la Campionatele Europene de juniori de la München.

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