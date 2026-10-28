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O „eroare umană” ar fi fost cauza accidentului feroviar din Spania. Care sunt primele ipoteze ale autorităților de la Madrid

Melania Agiu
O „eroare umană” ar fi fost cauza accidentului feroviar din Spania. Care sunt primele ipoteze ale autorităților de la Madrid
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Accidentul feroviar care a avut loc, miercuri dimineața, în provincia Toledo din Spania, ar avea ca principală cauză o „eroare umană” a unui operator al companiei publice Adif – administratorul infrastructurii feroviare din Spania, subordonat Ministerului Transporturilor. Acest lucru a fost confirmat pentru La Vanguardia de surse din cadrul Guvernului central.

Și El Pais relatează că accidentul, care a avut loc la kilometrul 118, între localitățile Mora, Orgaz și Urda (Toledo), s-a produs din cauza unei „erori umane”.

Potrivit publicației, primele ipoteze indică „o eroare umană a unui operator al Adif în urma unei defecțiuni a sistemului principal de semnalizare”. Aceasta este una dintre principalele cauze ale accidentului, potrivit unor surse din cadrul Guvernului. Sistemul de siguranță este automatizat, dar atunci când se defectează, trece în modul manual.

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„Sistemul de siguranță a înregistrat o defecțiune în dimineața zilei de miercuri, ceea ce a dus la oprirea a aproximativ opt trenuri în zonă. Ulterior, potrivit acestor prime estimări, un operator de la centrul de control din Atocha a dat din greșeală ordinul trenului Renfe să-și continue drumul, în ciuda faptului că trenul Iryo bloca linia, iar în final s-a produs o coliziune din spate, la o viteză încă nedeterminată, între trenul Renfe și trenul Iryo, ceea ce a provocat accidentul.“

Între timp, echipele de pompieri trimise la locul accidentului sunt pe cale să finalizeze operațiunile de recuperare a cadavrelor.

Potrivit rapoartelor din presa spaniolă între 30 și 50 de oameni și-au pierdut viața, miercuri dimineașă, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit în provincia Toledo din SPania. Guvernul se teme că ar putea exista și alte victime, iar surse din cadrul Executivului sugerează că „situația ar putea fi mai gravă decât la Adamuz”.

În accidentul feroviar extrem de grav produs miercuri în Spania s-au ciocnit două trenuri de pasageri de mare viteză care circulau pe magistrala Madrid-Sevilla: Un tren AVE operat de compania publică spaniolă Renfe și un tren operat de compania privată Iryo.

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