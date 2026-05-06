Trump, moment viral în Biroul Oval după discuția cu o mică voleibalistă: „Poate că fotbalul ar fi mai bun pentru tine”

Președintele Donald Trump a devenit viral după o conversație controversată purtată în Biroul Oval cu o fetiță pasionată de volei. Liderul de la Casa Albă i-a sugerat că fotbalul i s-ar potrivi mai bine, după ce a aflat că nu poate sări foarte sus.

Momentul a avut loc chiar în Biroul Oval, unde liderul de la Casa Albă a început să o întrebe pe copilă despre sporturile pe care le practică, scrie TMZ.com.

„Dar tu? Ce sport practici?”, a întrebat Donald Trump. „Eu joc volei și vara încerc să mă apuc de fotbal”, i-a răspuns fetița.

Curios, președintele american a continuat imediat discuția și a început să o întrebe despre calitățile sale pentru volei.

„Măi, măi. Și, având în vedere înălțimea ta, lovești mingea cu putere, la volei? Ai un rol? Poți să sari sus?”, a continuat Donald Trump.

„Poate că fotbalul ar fi mai bun”

Momentul care a devenit viral a venit după răspunsul sincer al copilei.

„Nu prea”, a spus aceasta, referindu-se la faptul că nu poate sări foarte sus.

Replica a fost suficientă pentru ca președintele american să îi sugereze rapid o altă direcție sportivă.

„Poate că fotbalul ar fi mai bun. Nu vreau să aleg o echipă. Doar mă uit. Cred că ar fi o jucătoare de fotbal grozavă. Asta e bine. Mult noroc, bine?”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – Instagram/TMZ

