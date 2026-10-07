Atac cu rachete asupra aeroportului din Aden. Rebelii Houthi intensifică ofensiva în Yemen, în apropierea strâmtorii strategice Bab al-Mandab

Rebelii Houthi au lansat două rachete asupra aeroportului internațional din Aden, principala poartă aeriană a zonelor din Yemen aflate în afara controlului grupării. Atacul nu a provocat victime și vine în timp ce luptele se intensifică în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab.

Două rachete lansate de rebelii Houthi au vizat miercuri dimineață aeroportul internațional din Aden, unul dintre cele mai importante obiective strategice din sudul Yemenului.

Din fericire, atacul nu s-a soldat cu victime, transmite biroului de presă al departamentului de securitate din Aden, citat de Reuters.

Sursa video – X/@DD_Geopolitics

Aeroportul reprezintă principala poartă internațională de acces către teritoriile yemenite care nu se află sub controlul rebelilor Houthi, grupare susținută de Iran. Lovitura are loc într-un moment de escaladare a confruntărilor, după mai multe săptămâni în care Houthi au avansat de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii.

Totodată, forțele guvernamentale, sprijinite de Arabia Saudită, au lansat la rândul lor o contraofensivă și au recucerit teritorii din apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, beneficiind de sprijin aerian din partea coaliției.

Lupte pentru controlul unei zone strategice a Mării Roșii

Bab al-Mandab are o importanță strategică majoră pentru navigația internațională, fiind punctul de legătură dintre Marea Roșie și Golful Aden, pe ruta maritimă către Canalul Suez.

Intensificarea luptelor în apropierea strâmtorii amplifică riscurile de securitate într-o regiune esențială pentru transportul maritim internațional. Atacul asupra aeroportului din Aden a fost însoțit de o nouă tentativă Houthi de a lovi teritoriul Arabiei Saudite.

Coaliția condusă de Riad a anunțat miercuri că a interceptat și distrus o rachetă balistică lansată de rebeli către Khamis Mushait, oraș situat în sudul Arabiei Saudite.

Potrivit coaliției, rachetele Houthi au fost lansate din mai multe regiuni ale Yemenului aflate sub controlul grupării, inclusiv din capitala Sanaa și din guvernoratele Saada și Amran.

La scurt timp după anunțul coaliției, postul Al Masirah, afiliat rebelilor Houthi, a susținut că forțele saudite au efectuat un atac într-o zonă care cuprinde guvernoratele Ibb și Taiz, în centrul Yemenului.