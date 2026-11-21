Fostul șef al poliției italiene, Gianni De Gennaro, care era anchetat sub suspiciunea de obstrucționare a unei noi anchete privind mafia, a decedat la vârsta de 78 de ani, a anunțat sâmbătă guvernul de la Roma. Presa italiană scrie, însă, că acesta s-ar fi sinucis.

„Gianni De Gennaro s-a sinucis: fostul șef al poliției s-a împușcat în casa sa de la țară, din Toscana“, relatează ANSA și Rai News. Rudele sale au dat alarma poliției, neputând să mai ia legătura cu el, potrivit relatărilor din presă.

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Acesta avea 78 de ani. Pe 1 decembrie ar fi trebuit să se prezinte în fața Curții de Reexaminare din Sicilia.

Alfredo Mantovano, subsecretar al Cabinetului Primului Ministru, a declarat într-un comunicat că este „profund șocat de moartea tragică a unui funcționar public… ale cărui calități, simț al datoriei și devotament față de instituții le admiram nespus”.

De Gennaro a condus poliția italiană între anii 2000 și 2007.

Potrivit Reuters, acesta a fost unul dintre cei mai influenți responsabili din domeniul securității din Italia din ultimele decenii.

Cu mai puțin de o săptămână în urmă, procurorii din Caltanissetta, Sicilia, l-au numit pe De Gennaro în cadrul unei anchete privind presupuse încercări de obstrucționare a investigațiilor referitoare la atentatul în stil mafiot din Palermo, din 1992, în urma căruia au murit judecătoarul Paolo Borsellino și cinci membri ai escortei sale.

Atentatul la care se face referire este Masacrul din Via D’Amelio (Strage di via D’Amelio), comis pe 19 iulie 1992, la Palermo, unul dintre cele mai sângeroase atacuri ale mafiei siciliene (Cosa Nostra) împotriva statului italian.

Mai exact, duminică, 19 iulie 1992, la ora 16:58, judecătorul Paolo Borsellino mergea să își viziteze mama și sora, care locuiau pe strada Via Mariano D’Amelio nr. 19 din Palermo. O mașină-capcană parcată chiar în fața imobilului și încărcată cu aproximativ 100 de kilograme de explozibil a fost detonată de la distanță în momentul în care magistratul a coborât din mașina blindată. Explozia a distrus complet strada și a ucis pe loc șase oameni: judecătorul Paolo Borsellino și cinci polițiști din escorta sa.

De Gennaro era anchetat pentru două presupuse fapte: ajutarea la împiedicarea unui mafiot devenit colaborator al justiției pe nume Salvatore („Totuccio”) Contorno să dea declarații magistraților și ascunderea sau distrugerea unor documente potențial relevante pentru anchetă. E vorba despre o agendă roșie în care judecătorul Borsellino își nota informațiile sensibile despre negocierile dintre stat și mafie. Magistrații din Caltanissetta îi înmânaseră lui De Gennaro o notificare de anchetă și dispuseseră percheziții la sediul său pe data de 12 noiembrie.

Procurorii au solicitat arestul la domiciliu pentru De Gennaro. Acesta a negat orice faptă ilegală, iar nicio instanță nu se pronunțase încă asupra acuzațiilor. Pe 1 decembrie, Curtea de Reexaminare din Sicilia urma să se pronunțe asupra cererii de arestare inițial respinse.

Cine a fost Gianni De Gennaro

Născut în Reggio Calabria în 1948, De Gennaro s-a înrolat în poliție în 1973. În anii 1980, s-a mutat la Roma, unde în 1984 a devenit șeful Unității Centrale Anticriminalitate. A colaborat cu Giovanni Falcone în lupta împotriva Cosa Nostra. A fost responsabil pentru extrădarea șefului Tommaso Buscetta. De-a lungul timpului, și-a consolidat reputația de tip dur, cu mentalitate de lider, câștigându-și porecla de „rechinul”.

În anii 1990, a fost printre fondatorii Direcției de Investigații Antimafie (DIA), devenind directorul acesteia în 1993. În anul următor, De Gennaro a devenit prefect, iar în 2000 șef al poliției – director general al siguranței publice.