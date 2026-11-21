Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj sâmbătă 21 noiembrie, pe X, în care condamnă tentativa de asasinat a Rusiei asupra raperului ucrainean Kyivstoner, pe teritoriul Danermarcei, din luna septembrie. De asemenea, Von der Leyen a precizat că Uniunea dispune de „toate instrumentele” pentru a contracara amenințările Federației Ruse.

„Condamn cu fermitate tentativa de asasinat împotriva unui cetățean americano-ucrainean în Danemarca, orchestrată de serviciile de informații ruse”, afirmă șefa Comisiei Europene.

„Avem instrumentele necesare pentru a acționa”

Totodată, aceasta atrage atenția că provocările Rusiei în teritoriul fizic al Uniunii Europene au devenit tot mai dese, în ultima perioadă. Ursula Von der Leyen mai adaugă că țările dispun de toate instrumentele pentru a contracara astfel de amenințări.

„Amenințările hibride ale Rusiei devin tot mai puțin hibride și tot mai reale. Avem instrumentele necesare pentru a acționa. De la echipe de intervenție rapidă până la sancțiuni împotriva celor responsabili”, mai menționează aceasta.

„Dacă Rusia intenționează să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina, va obține exact contrariul”

De asemenea, Ursula Von der Leyen anunță că Uniunea Europeană urmează să o nouă Strategie de Securitate, menită să decurajeze amenințările din parte Rusiei.

„Iar în curând, vom propune o nouă Strategie Europeană de Securitate pentru a ne consolida capacitatea de pregătire și de descurajare. Și să fie clar: dacă Rusia intenționează să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina, va obține exact contrariul. Hotărârea noastră nu va face decât să devină și mai puternică”, a precizat președinta Comisiei Europene.

„Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva Uniunii noastre”

Von der Leyen subliniază că operațiunea s-a desfășurat pe teritoriul Uniunii Europene și precizează că organizația este solidară cu toate statele care au fost ținta atacurilor hibride din partea Federației Rusiei.

„Acesta a fost un atac pe teritoriul UE.

Și este inacceptabil. Suntem pe deplin solidari cu Danemarca. Și cu toate statele membre vizate de atacurile hibride rusești. Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva Uniunii noastre”, spune șefa Comisiei.

Danemarca a expulzat un diplomat rus, în urma planurilor de atac asupra artistului ucrainean

Guvernul Danemarcei a expulzat un diplomat rus de la Copenhaga, după ce serviciul de informații al Danemarcei (PET) a anunțat vineri că suspectează Rusia de plănuirea asasinării unui rapper ucrainean pe teritoriul danez. Atacul urma să aibă loc la un concert, cu sprijinul unei grupări infracționale locale.