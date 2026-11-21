Regizorul sârb Emir Kusturica a declarat pentru TASS că interviul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru un film documentar dedicat Patriarhului Kirill, a reprezentat pentru el „o sursă imensă de inspirație”.

„Interviul a fost programat încă din faza de concepție a filmului. Am vrut să prezint latura spirituală a președintelui. Iar o discuție cu șeful statului reprezintă, fără îndoială, o sursă imensă de inspirație”, a spus el.

Filmul „Botezul nostru. Întâistătătorul” a fost difuzat cu ocazia aniversării patriarhului Kirill, pe 20 noiembrie.

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Kusturica a subliniat că ortodoxia nu trebuie demonstrată în mod rațional. La baza ei stau sufletul și conștiința.

„De asemenea, cred că această discuție a confirmat faptul că la baza Rusiei se află puterea vieții spirituale, o singură cultură, un singur popor. Nu vreau să spun că președintele este un fanatic, dar are un suflet ortodox, slav. Și, în acest sens, cred că este foarte important faptul că ortodoxia reprezintă centrul puterii acestei mari puteri”, a concluzionat regizorul.

Filmul include, de asemenea, interviuri cu reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse din New York, Sevastopol (în Chersonesos), Roma, Yuzhno-Sakhalinsk, Londra, Donețk, Paris, Kamchatka, Beirut, Damasc și Ierusalim.

Filmările au avut loc în mai multe țări, scrie TASS. De asemenea, în film au participat guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov și regizorul Nikita Mihalkov.

În cadrul interviului cu Emir Custurica, Putin a vorbit despre creștinism și a explicat semnificația expresiei „Moscova este a treia Romă”.

„Ce înseamnă? Înseamnă că creștinismul a apărut în Roma antică, apoi Roma a căzut, iar creștinismul s-a mutat în Bizanț, Imperiul Roman de Răsărit. Constantin a devenit primul împărat care s-a convertit la creștinism. Imperiul Bizantin a căzut și el, dar până atunci, creștinismul se răspândise deja pe pământ rusesc și ajunsese la Moscova. Astfel, Moscova a moștenit această credință și aceste tradiții. Într-un fel, a devenit a Treia Romă, păstrătoarea spirituală a acelor valori sfinte, a acelei moșteniri.“, a spus Putin în cadrul interviului.

Președintele Rusiei a făcut mai făcut și un apel-surpriză la adresa ucrainenilor, pe care i-a îndemnat la „unificarea” cu Rusia, ca să treacă de „partea corectă a istoriei”, în ciuda „oricăror tragedii care au loc astăzi”. Acesta a susținut că Ucraina și Rusia nu ar trebui neapărat să devină o singură țară, ci să treacă printr-o unificare într-un sens mai general.