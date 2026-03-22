Atac cu rachete iraniene asupra orașului Dimona, unde se află un centru nuclear strategic. Peste 100 de victime, printre care și minori

Războiul din Orient escaladează într-un mod extrem de periculos. Un nou val de atacuri cu rachete lansate de Iran a lovit sâmbătă sudul Israelului, vizând orașele Dimona și Arad, în apropierea unei instalații nucleare strategice. Peste 100 de persoane au fost rănite, potrivit Aj Jazeera.com.

Potrivit echipelor de salvare israeliene, 88 de persoane au fost rănite în Arad, dintre care 10 se află în stare gravă, în timp ce în Dimona au fost raportate alte 39 de victime. Printre acestea se află un băiat de 10 ani, în stare critică, cu răni severe provocate de șrapnel.

Mai multe clădiri rezidențiale au fost distruse, iar imaginile surprinse la fața locului arată explozii puternice, incendii și fațade prăbușite. În Dimona au fost identificate cel puțin trei puncte de impact, inclusiv o clădire cu trei etaje complet distrusă.

Sursa video: X/Open Source Intel

Sistemele de apărare au cedat

Armata israeliană a confirmat că sistemele de apărare aeriană au fost activate, însă nu au reușit să intercepteze toate rachetele.

„Atât în Dimona, cât și în Arad, au fost lansate rachete de interceptare care nu au reușit să lovească amenințările, ceea ce a dus la două lovituri directe ale rachetelor balistice cu focoase de sute de kilograme”, au transmis pompierii.

Premierul Benjamin Netanyahu a descris situația drept o seară „dificilă” pentru Israel și a reiterat că ofensiva împotriva Iranului va continua.

Dimona este cunoscut pentru găzduirea Centrului de cercetări nucleare Shimon Peres, o instalație extrem de sensibilă. Israelul menține o politică de „ambiguitate strategică”, evitând să confirme sau să infirme deținerea de arme nucleare.

Atacul a fost prezentat de televiziunea de stat iraniană ca un „răspuns” la o lovitură asupra complexului nuclear de la Natanz, în aceeași zi, marcând o intensificare a schimburilor militare dintre cele două tabere.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că nu există, în acest moment, indicii privind avarii la Centrul de Cercetare Nucleară Shimon Peres din Dimona și că nu au fost detectate niveluri anormale de radiații.

Directorul general Rafael Grossi a făcut apel la calm, subliniind că „trebuie respectată o reținere militară maximă, în special în vecinătatea instalațiilor nucleare”.

În paralel, armata israeliană a anunțat că a lovit o unitate de cercetare din Teheran, despre care susține că era implicată în dezvoltarea de componente pentru arme nucleare și rachete balistice.

