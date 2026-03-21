Escaladare periculoasă în războiul din Orient. Iranul a lansat două rachete balistice spre baza americano-britanică „Diego Garcia” din Oceanul Indian

Conflictul dintre Iran și alianța SUA-Israel intră într-o etapă extrem de periculoasă, după un atac care este pe cale să schimbe radical regulile jocului. Iranul a lansat două rachete balistice spre baza americano-britanică Diego Garcia, marcând o escaladare majoră a conflictului din Orientul Mijlociu.

Iranul a lansat vineri două rachete balistice cu rază medie către baza militară comună a Statelor Unite și Marii Britanii de la Diego Garcia, în Oceanul Indian. Din fericire, niciuna dintre rachete nu și-a atins ținta, însă mesajul transmis este unul clar: teatrul de operațiuni se extinde dincolo de Orientul Mijlociu, potrivit Wall Street Journal, citat de Mediafax.ro.

Diego Garcia este una dintre cele mai importante baze militare utilizate de SUA în operațiunile împotriva Iranului, fiind amplasată strategic în Oceanul Indian, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian.

Sursa video – X/@OnDisasters – imagini amator

Din primele informații, se pare că, una dintre rachete s-a defectat în zbor, iar cealaltă a fost interceptată de o navă de război americană. Totuși, nu există confirmări oficiale privind succesul interceptării.

Atacul marchează o schimbare majoră de strategie. Până acum, Iranul viza exclusiv ținte din Orientul Mijlociu, ca răspuns la loviturile lansate de SUA și Israel pe 28 februarie.

Amintim că începând de vineri, guvernul britanic a autorizat ca SUA să folosească bazele militare din Marea Britanie pentru a conduce atacuri asupra navelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz. Marea Britanie a fost printre țările aliate care au decis să trimită nave pentru deminarea strâmtorii și escortarea vaselor petroliere.

„Ei au confirmat că acordul pentru ca SUA să folosească bazele Regatului Unit ca o formă de apărare colectivă în regiune include operațiuni defensive ale SUA cu scopul de a eroda lansatoarele de rachete și capabilitățile Iranului de a le folosi în atacarea vaselor din Strâmtoarea Ormuz”, se arată în declarația guvernului Marii Britanii, citată de Reuters

Totodată, generalul israelian Eyal Zamir a avertizat că presiunea militară „va crește tot mai mult”. De cealaltă parte, liderul Hezbollah, Naim Kassem, a transmis un mesaj dur: organizația va lupta „până la capăt”.

Escaladare majoră în războiul din Orient

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat deja în a treia săptămână, iar efectele se resimt la nivel global. Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial, este afectat, iar prețurile au explodat. Cotația Brent a ajuns la 112 dolari pe baril, alimentând temerile privind o criză energetică globală.

SUA au lansat peste 7.000 de lovituri în Iran, iar Teheranul a ripostat atacând țări precum Israel, Qatar, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Bilanțul este deja unul dramatic: peste 1.400 de iranieni au murit și peste 10.000 au fost răniți. De partea americană, 13 militari au fost uciși și peste 140 răniți.

