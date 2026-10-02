Un tanc petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Atacul a provocat un incendiu la bord.
Un nou atac asupra unei nave comerciale amplifică tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, zonă strategică pentru transporturile mondiale de petrol și gaze. Un tanc petrolier a fost lovit joi de un proiectil a cărui proveniență nu a fost deocamdată stabilită, potrivit agenției britanice de securitate maritimă UKMTO, citată de ArabNews.
Impactul a provocat un incendiu la bordul navei. Primele informații transmise de autoritățile britanice arată însă că întregul echipaj este în siguranță.
„Un tanc petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a provocat un incendiu”, a transmis UKMTO, agenția britanică de securitate maritimă, într-un mesaj publicat pe X.
UKMTO nu a oferit informații despre pavilionul sau naționalitatea navei și nici despre porturile de plecare și destinație. Rămân neclare și detaliile privind tipul exact al încărcăturii transportate.
Incidentul are loc într-o regiune care a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune ale conflictului dintre Iran, pe de o parte, și Statele Unite și Israel, de cealaltă parte.
Înainte de izbucnirea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz tranzita aproximativ o cincime din hidrocarburile comercializate la nivel mondial, ceea ce transformă orice amenințare asupra navigației într-un risc major pentru aprovizionarea energetică internațională.
Conflictul a escaladat la sfârșitul lunii februarie, odată cu atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. De atunci, Teheranul revendică controlul asupra strâmtorii, iar traficul comercial prin zonă a fost puternic perturbat.
Washingtonul a răspuns prin impunerea unei blocade asupra porturilor iraniene.
Pe front s-a înregistrat o relativă acalmie în ultimele săptămâni. Statele Unite nu au mai efectuat atacuri asupra Iranului de la 1 septembrie, însă situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne instabilă, navele comerciale fiind în continuare vizate periodic de atacuri iraniene sau a unor grupări radicale susținute de Iran.