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Atac în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc

Atac în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc
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Un tanc petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Atacul a provocat un incendiu la bord.

Un nou atac asupra unei nave comerciale amplifică tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, zonă strategică pentru transporturile mondiale de petrol și gaze. Un tanc petrolier a fost lovit joi de un proiectil a cărui proveniență nu a fost deocamdată stabilită, potrivit agenției britanice de securitate maritimă UKMTO, citată de ArabNews.

Impactul a provocat un incendiu la bordul navei. Primele informații transmise de autoritățile britanice arată însă că întregul echipaj este în siguranță.

„Un tanc petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a provocat un incendiu”, a transmis UKMTO, agenția britanică de securitate maritimă, într-un mesaj publicat pe X.

UKMTO nu a oferit informații despre pavilionul sau naționalitatea navei și nici despre porturile de plecare și destinație. Rămân neclare și detaliile privind tipul exact al încărcăturii transportate.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul confruntării cu Iranul

Incidentul are loc într-o regiune care a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune ale conflictului dintre Iran, pe de o parte, și Statele Unite și Israel, de cealaltă parte.

Înainte de izbucnirea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz tranzita aproximativ o cincime din hidrocarburile comercializate la nivel mondial, ceea ce transformă orice amenințare asupra navigației într-un risc major pentru aprovizionarea energetică internațională.

Conflictul a escaladat la sfârșitul lunii februarie, odată cu atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. De atunci, Teheranul revendică controlul asupra strâmtorii, iar traficul comercial prin zonă a fost puternic perturbat.

Washingtonul a răspuns prin impunerea unei blocade asupra porturilor iraniene.

Pe front s-a înregistrat o relativă acalmie în ultimele săptămâni. Statele Unite nu au mai efectuat atacuri asupra Iranului de la 1 septembrie, însă situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne instabilă, navele comerciale fiind în continuare vizate periodic de atacuri iraniene sau a unor grupări radicale susținute de Iran.

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